به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمی بیدک عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: فرایند صدور مجوز تطبیق فعالیت کودکستانها در استان آغاز شده است.
وی بیان داشت: در سال تحصیلی جدید، موسسانی اجازه فعالیت دارند که مجوز تأسیس خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت دریافت کردهاند.
رحیمی تصریح کرد: از اول شهریور ماه با ثبت ۶۰۶ درخواست تأسیس، مرحله دوم تطبیق و ساماندهی امور کودکستانها آغاز شده است.
وی افزود: مؤسسانی که فرایند تطبیق تأسیس خود را به پایان رسانده و مجوز خود را دریافت کردهاند، بعد از دریافت پیامک از «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» میتوانند تطبیق فعالیت خود را آغاز کنند.
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