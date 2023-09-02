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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

دریافت مجوز فعالیت کودکستان از درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود

دریافت مجوز فعالیت کودکستان از درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود

یاسوج- معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مؤسسان برای دریافت مجوز فعالیت کودکستان به درگاه ملی مجوزها رجوع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمی بیدک عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: فرایند صدور مجوز تطبیق فعالیت کودکستان‌ها در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: در سال تحصیلی جدید، موسسانی اجازه فعالیت دارند که مجوز تأسیس خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت دریافت کرده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: از اول شهریور ماه با ثبت ۶۰۶ درخواست تأسیس، مرحله دوم تطبیق و ساماندهی امور کودکستان‌ها آغاز شده است.

وی افزود: مؤسسانی که فرایند تطبیق تأسیس خود را به پایان رسانده و مجوز خود را دریافت کرده‌اند، بعد از دریافت پیامک از «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» می‌توانند تطبیق فعالیت خود را آغاز کنند.

کد مطلب 5877303

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