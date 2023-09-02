به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیمی بیدک عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: فرایند صدور مجوز تطبیق فعالیت کودکستان‌ها در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: در سال تحصیلی جدید، موسسانی اجازه فعالیت دارند که مجوز تأسیس خود را از سازمان ملی تعلیم و تربیت دریافت کرده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: از اول شهریور ماه با ثبت ۶۰۶ درخواست تأسیس، مرحله دوم تطبیق و ساماندهی امور کودکستان‌ها آغاز شده است.

وی افزود: مؤسسانی که فرایند تطبیق تأسیس خود را به پایان رسانده و مجوز خود را دریافت کرده‌اند، بعد از دریافت پیامک از «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» می‌توانند تطبیق فعالیت خود را آغاز کنند.