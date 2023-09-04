واکنش حماس و جهاد اسلامی به رخدادهای جنین/ تعیین معادلات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به درگیری مسلحانه مبارزان مقاومت با نظامیان صهیونیست در اردوگاه جنین، تاکید کرد که صهیونیست‌ها توان شکستن اراده مقاومت را ندارند.

سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این رخداد تاکید کرد: همه تلاش‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای توقف روند تشدید عملیات‌های مقاومتی در کرانه باختری و یا پایان دادن به مقاومت در این منطقه شکست خورده است.

وی ضمن قدردانی از مبارزان مقاومت در اردوگاه جنین به ویژه مبارزان قسام که پس از رصد یورش نظامیان صهیونیست وارد درگیری شدیدی با آنها شدند، تاکید کرد: اردوگاه جنین همچنان قلعه مقاومت باقی خواهد ماند، دژی که صهیونیست‌ها هرگز توان شکستن آن را ندارد و این مقاومت است که در کل کرانه باختری اراده اشغالگران را در هم خواهد کوبید.

جنبش جهاد اسلامی در واکنش رخدادهای امروز در جنین تاکید کرد: مقاومت فلسطین معادله جدیدی را در درگیری با رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و این مساله را به اثبات رساند که قدرت تحقق پیروزی و تعیین سرنوشت نبرد را دارد.

گفتنی است مبارزان فلسطینی امروز دوشنبه ضمن رصد یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه جنین، به طور پیش دستانه و غافلگیرکننده با آنها وارد درگیری شده و صهیونیست‌ها را در نهایت مجبور به عقب نشینی کردند. در جریان این یورش یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز ساقط شد.