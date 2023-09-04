تیم کشتی فرنگی جوانان ایران سوم جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنگی کاران جوان ناشنوا از صبح روز - دوشنبه ۱۳ شهریور- در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد و فرنگی ۲۰۲۳ ناشنوایان در بیشکک قرقیزستان به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان با کسب ۳ مدال طلا و ۱ مدال نقره پس از تیم‌های ترکیه و قزاقستان بر سکوی سوم ایستادند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی بزی در مسابقه اول ۸ بر ۰ کشتی گیر آمریکا را شکست داد، در دیدار بعد ۸ بر ۰ برابر حریف قزاق پیروز شد، در کشتی سوم ۹ بر ۰ کشتی گیر قرقیزستانی را شکست داد، در دور چهارم ۸ بر ۰ کشتی گیر ارمنستان را شکست داد و به فینال صعود کرد.

بزی در فینال ۸ بر ۰ حریف ترک خود را شکست داد و با اقتدار قهرمان شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم علی قربانی در دور اول ۸ بر ۰ حریف قزاق خود را شکست داد، دور دوم با قرعه استراحت روبرو شد، دور سوم ۹ بر ۰ کشتی گیر ترک را شکست داد و در دور چهارم پس از انصراف حریف هندی به فینال صعود کرد و پس از عدم حضور کشتی گیر ارمنستان در فینال، قربانی مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم حسین حسینی ۸ بر ۰ حریف آمریکایی را شکست داد و در کشتی دوم کشتی گیر اوکراینی را ضربه فنی کرد و در فینال ۹ بر ۰ کشتی گیر ارمنستان را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم مهدی علیدادی ۸ بر ۶ کشتی گیر قزاق را مغلوب کرد، در مبارزه دوم ۹ بر ۰ مغلوب کشتی گیر ترک شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۷ کیلوگرم محمد باقری در دور اول در برابر کشتی گیر قزاقستانی ضربه فنی شد و برابر کشتی گیر ترکیه ۱۲ بر ۲ مبارزه را واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

در ادامه این مسابقات کشتی گیران تیم ملی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان از فردا - ۱۴ شهریور ماه در برابر حریفان خود صف آرایی خواهند کرد.