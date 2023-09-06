مراسم پیاده روی «دلدادگان اربعین حسینی» در فارس آغاز شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مراسم پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» در استان فارس هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع اضافه کرد: مراسم دلدادگان اربعین حسینی در شیراز از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح از میدان امام حسین (ع) شیراز آغاز شد.

وی در خصوص مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی اضافه کرد: مراسم دلدادگان اربعین حسینی از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا آغاز شده و دلدادگان سیدالشهدا (ع) پس از عبور از چهارراه پیروزی و خیابان ۹ دی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برای عزاداری تجمع خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» در ١٢٠ شهر استان و ٣٧ شهرستان با حضور مردم ولایت‌مدار فارس برگزار شده است.

