حمید محبوبی در این زمینه با اشاره به توزیع حدود ۳۰ هزار ماسک بهداشتی در مرز تمرچین اظهار کرد: ۱۰۰ هزار ماسک برای زائران اربعینی که از سمت مرز تمرچین وارد کشورمان میشود، پیشبینی شده تا میان آنان توزیع شود.
وی هدف از توزیع ماسک را جلوگیری از بیماریها عنوان کرد و ادامه داد: توزیع این کالا برای اولین بار در استان است که به عنوان حرکت نوآورانه جهت جلوگیری از انتقال بیماری از ناقلان ویروس صورت میگیرد.
سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی افزود: این میزان ماسک از طریق همراهی خَیرین تهیه شده که در فاز اول ۵۰ هزار پایلوت اولیه و در مرحله دوم ۵۰ هزار پایلوت دوم توزیع میشود.
محبوبی با اشاره به آماده باش بودن تمامی داوطلبان هلال احمر گفت: ۳۰۰ نفر و ۸۸ خودرو جمعیت هلال احمر استان آماده ارائه خدمات شبانه روزی برای زائران اربعین حسینی (ع) است.
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