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۱۵ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۲۸

خوزستان پایتخت موکب‌ها - ۴۱۲؛

بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون زائر حسینی از مرزهای کشور

بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون زائر حسینی از مرزهای کشور

چذابه - فرمانده کل انتظامی کشور گفت: بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق مرزهای کشور به میهن اسلامی بازگشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رادان عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون بیش از چهار میلیون زائر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی تردد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق مرزهای کشور به میهن اسلامی بازگشته‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد: این میزان تردد نسبت به سال‌های گذشته بی نظیر است.

به گزارش مهر، سردار رادان پیش از این در مرز شلمچه حضور داشت و ضمن بررسی زیرساخت‌های آن با زوار حسینی گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 5880692

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