بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون زائر حسینی از مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رادان عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون بیش از چهار میلیون زائر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی تردد کردهاند.
وی اظهار کرد: همچنین تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق مرزهای کشور به میهن اسلامی بازگشتهاند.
فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد: این میزان تردد نسبت به سالهای گذشته بی نظیر است.
به گزارش مهر، سردار رادان پیش از این در مرز شلمچه حضور داشت و ضمن بررسی زیرساختهای آن با زوار حسینی گفتوگو کرد.
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