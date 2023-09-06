بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون زائر حسینی از مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رادان عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تاکنون بیش از چهار میلیون زائر از مرزهای کشور برای شرکت در مراسم بزرگ اربعین حسینی تردد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: همچنین تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق مرزهای کشور به میهن اسلامی بازگشته‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان کرد: این میزان تردد نسبت به سال‌های گذشته بی نظیر است.

به گزارش مهر، سردار رادان پیش از این در مرز شلمچه حضور داشت و ضمن بررسی زیرساخت‌های آن با زوار حسینی گفت‌وگو کرد.