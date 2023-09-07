به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا هاشمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات احداث بوستان جانبازان با هدف توسعه فضای سبز شهر و فراهم نمودن امکانات تفریحی برای جانبازان و معلولان در شهرکرد آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار بوستانی برای جانبازان و معلولان در شهرکرد احداث می‌شود تصریح کرد: امید است که این پارک سرآغازی برای بهسازی و مناسب سازی تمامی فضاهای عمومی شهر برای جانبازان و معلولان باشد.

هاشمی ادامه داد: این پارک در خیابان حافظ شمالی به متراژ ۶/۳ هکتار در مرحله زیرسازی می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه ۲۰ میلیارد ریال از ردیف اعتبارات امسال را به خود اختصاص داده است.

هاشمی یادآور شد: احداث و مناسب سازی پارک جانبازان شمالی به منظور استفاده همه اقشار جامعه از فضاهای سبز شهری بوده و دارا بودن امکاناتی، چون آبخوری، نیمکت‌های مناسب، سرویس‌های بهداشتی، ورزش‌های همگانی، فضاهای کوچک ورزشی، محوطه مناسب بازی کودکان و … از ویژگی‌های این پارک است.

وی اذعان داشت: رویکرد اصلی احداث پارک جانبازان شمالی این است که شهروندان کم توان جسمی، جانبازان و معلولان جامعه بتوانند به راحتی یا حتی به تنهایی در این اماکن عبور و مرور کنند.

هاشمی بیان داشت: پیش از این بهسازی و مناسب سازی پارک جانبازان جنوبی با مناسب سازی مبادی وروردی و سرویس‌های بهداشتی انجام شد.