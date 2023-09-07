سنگ تمام مردم اسلام آبادغرب در پذیرایی از زوار اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-تینا نجفی: با فرا رسیدن اربعین حسینی سیل عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از گوشه گوشه دنیا به سمت کربلا سرزمین معشوق روانه می‌گردند و در این میان دوستداران و ارادتمندان سالار شهیدان با زخم جاماندگی از مسیر عشق اقدام به برپایی موکب و خدمت به زوار امام حسین (ع) می‌کنند تا با استشمام بوی معشوق از عاشقانش و در خدمت آنان بودن خود را التیام دهند.

شهرستان اسلام آبادغرب در مسیر تردد زوار ۲ مرز مهم کشور یعنی خسروی و مهران قرار دارد و مردم این شهرستان از پیر و جوان و زن و بچه همگی پای کار آمدند تا پذیرایی شایسته از زوار اباعبدالله (ع) انجام دهند و این شهر را به زائرسرایی حسینی تبدیل کردند.

خدام همراه با زائرانی که راهی کربلا می‌شوند دل خود را هم روانه می‌کنند و به دیگر دلباختگان حسینی در مسیرشان سفارش می‌کنند که سلام آنان را هم برسانند و امیدوارند که خود نیز از برکات این مهمانی بهره‌مند شوند چرا که نقل است از امام صادق علیه السلام پرسیدند: کسی که خودش به واسطه بیماری یا مشکلی نتواند به زیارت امام حسین علیه السلام برود و در عوض شخصی دیگری را روانه کند (هزینه‌هایش را بدهد)، چه اجری دارد؟ امام فرمودند: به ازای هر درهمی که خرج کند، خداوند همانند کوه اُحد برایش حسنه می‌نویسد، چندین برابر آنچه هزینه کرده را در همین دنیا به او برمی گرداند و بلاهایی را که فرود آمده تا به او برسد، از او می گردانَد و از وی دور می‌کند و مالش حفظ می‌شود.

حمیدرضا کرمی فرماندار اسلام آبادغرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان اسلام آبادغرب به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد محل تردد زوار ۲ مرز مهران و خسروی است که زائران از بخش حمیل به مهران و از اسلام آباد به خسروی می‌روند.

اسلام آبادغرب میزبان بیش از یک و نیم میلیون زائر اربعین حسینی

وی افزود: نزدیک یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا روز گذشته از اسلام آباد غرب عبور کردند و همین تعداد هم در موج بازگشت دوباره از اسلام آبادغرب عبور می‌کنند که تمام زیرساخت‌ها برای تردد این زوار و پذیرایی از آنان در اسلام آبادغرب مهیا است.

فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: حدود ۴۳ موکب در اسلام آبادغرب در ۴ نوبت صبحانه، ناهار، شام و میان وعده در خدمت زوار هستند و مساجد، مدارس، مهمانسرای ادارات، پارک‌ها و حوزه علمیه شهرستان نیز محل اسکان زوارند که فعالیت مواکب رفت شهرستان از چهارم شهریور شروع و فعالیت مواکب برگشت از هفتم شهریور شروع و تا هجدهم شهریور ادامه خواهد داشت و اگر همچنان تردد زوار ادامه داشته باشد مواکب مسیر برگشت باز هم فعال هستند.

کرمی گفت: طبق نظرسنجی به عمل آمده از زائران همگی آنان از خدمات شهرستان اسلام آبادغرب رضایت داشتند و اپلیکیشن همراه زائر اسلام آبادغرب و بروشورهایی طراحی دبیر ستاد اربعین شهرستان بودند که مکان اسکان و دستگاه‌های خدمات رسان جهت سهولت دسترسی زائران در آنها مشخص شده بود و در اختیار زوار قرار گرفت.

مهمان نوازی مردم اسلام آبادغرب

زائری از شهر مشهد که همراه با همسر و دخترش در یکی از مساجد اسلام آبادغرب اسکان داشتند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پذیرایی از زوار در اسلام آبادغرب به طور فوق العاده‌ای انجام می‌شود و از مهمان نوازی مردم اسلام آباد غرب کمال تشکر را دارم.

وی افزود: در مسیر رفت با راهنمایی موکبداران برای اسکان به داخل شهر راهنمایی شدیم و به دلیل امکانات عالی و برخورد خیلی مناسب در مسیر برگشت هم اسلام آبادغرب را برای اسکان انتخاب کردیم.

این زائر تصریح کرد: همسر و دخترم هم بسیار از نحوه برخورد و پذیرایی مردم اسلام آبادغرب و امکانات محل اسکان راضی بودند به طوری که اینجا را مثل خانه خودمان می‌دیدند.

زائر دیگری از شهر تهران که همراه با خانواده‌اش در اسلام آبادغرب اسکان داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته در یکی از مدارس اسلام آبادغرب اسکان داشتیم و امکانات و پذیرایی به طوری مطلوب بود که امسال هم همین شهر را برای استراحت انتخاب کردیم.

وی افزود: در سال گذشته تردد از مرز خسروی برایمان سخت بود ولی امسال به راحتی از مرز عبور کردیم و حتی برای خروج در صف هم نایستادیم.

این زائر تهرانی تصریح کرد: امکانات در طول مسیر به خصوص جاده‌ها نسبت به سال گذشته پیشرفت بسیار مناسبی داشته به طوری که تصمیم گرفتیم اگر سال بعد هم زیارت کربلا در اربعین نصیبمان شد مرز خسروی را برای تردد و اسلام آبادغرب را برای استراحت انتخاب کنیم.