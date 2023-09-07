شناور حامل کالای قاچاق در بندر عسلویه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی کنگان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی، رصد و اشرافیت اطلاعاتی یک فروند شناور حامل کالای قاچاق را در بندر عسلویه متوقف کنند.

وی افزود: از این شناور اقلامی شامل ۱۱۴ دستگاه تلویزیون، پلی استیشن، لوازم یدکی موتورسیکلت، کفش، پوشاک، لوازم جانبی رایانه وب سیاری از کالاهای قاچاق کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان ضمن توقیف یک فروند شناور، ۲ نفر را نیز به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی افزود: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۱۲۰ میلیارد ریال است.