به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدریان گفت: در طرح جامع سیلاب در حوضه آبریز و مهندسی رودخانه، برای رودخانه‌هایی که خارج از محدوده شهر و روستا باشند، بر اساس وظیفه مندی شرکت آب منطقه‌ای، اقدامات لازم انجام می‌شود و در حال حاضر تاکنون ۳۰ دستگاه ماشین آلات برای لایروبی رودخانه‌های اولویت دار در استان مستقر و در حال فعالیت هستند.

وی افزود: با تشکیل قرارگاه لایروبی رودخانه‌های شهید لولائی مقرر شد از ظرفیت‌های داخلی استان و استان‌های همجوار مانند سمنان، اصفهان و خراسان شمالی برای لایروبی نقاط اولویت دار استان که یکی از آن‌ها رودخانه نوکنده است، استفاده شود.

حیدریان در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی و لایروبی رودخانه نوکنده در (حوضه خلیج گرگان) گفت: مقرر است ۴ دستگاه بیل مکانیکی از ظرفیت قرارگاه شهید لولائی، در حوضه آبریز در نوکنده برنامه ریزی و مستقر شود و این تعداد قابل افزایش است.

وی بیان کرد: میزان لایروبی این رودخانه از سال ۹۶ تا ابتدای شهریور امسال ۶.۴ کیلومتر بوده است، اما طول لایروبی مورد تصویب قرارگاه لایروبی شهید لولائی معادل ۱۵ کیلومتر یعنی ۲ و نیم برابر این سال‌ها، برنامه ریزی شده است که امید است، بتواند در عبور ایمن سیلاب‌ها مؤثر باشد، ضمن اینکه در پایین دست باید در سازه‌های تقاطعی این سیلاب‌ها مدیریت فنی و اصلاحی انجام شود.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه ایجاد قرارگاه شهید لولایی در راستای طرح جامع کنترل سیل در استان است، افزود: از ابتدای تشکیل این قرارگاه تاکنون، بیش از ۵۰ کیلومتر لایروبی در نقاط اولویت دار استان انجام شده است.

حیدریان بیان کرد: دیگر اقداماتی در دستورالعمل کنترل سیلاب در حال انجام است که اجرای آن می‌تواند در مدیریت سیلاب مؤثر باشد.

وی افزود: بحث دیواره سازی یا ساماندهی رودخانه از موضوعاتی است که در کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها مصوب می‌شود که در صورت تصویب دیواره سازی در حوضه رودخانه نوکنده انجام می‌شود.

مدیر عامل آب منطقه‌ای استان، اجرای عملیات آبخیز داری در بالادست و ساماندهی سازه‌های تقاطعی غیر اصولی را نیز از دیگر راهکارهای تخفیف سیلاب در رودخانه‌های استان عنوان کرد.