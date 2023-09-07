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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۵۵

رئیس پلیس راه استان سمنان:

ترافیک در لاین جنوبی به سمت مشهد مقدس پرحجم است

ترافیک در لاین جنوبی به سمت مشهد مقدس پرحجم است

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه هم اکنون ترافیک در لاین جنوبی به سمت مشهد مقدس پرحجم و روان است، گفت: مشکل خاصی در سطح جاده ها دیده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان ضمن بیان اینکه ترافیک در لاین جنوبی به سمت مشهد مقدس پرحجم و روان است، ابراز داشت: در ایام پیک سفر شهریور ماه به سر می‌بریم که با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی سفر ایمن و خوبی را برای هموطنان به ویژه زائران آرزومندیم.

وی ضمن بیان اینکه طی این ایام اکثر زائران در حال برگشت از سفر اربعین یا سفر به مشهد برای زیارت امام رضا (ع) هستند، افزود: این امر محور تهران- مشهد محدود استان سمنان را با تراکم مواجه کرده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته تصادفات متعددی در سطح محورهای مواصلاتی به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: غالب این تصادفات خستگی خواب آلودگی ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به جلو بوده است.

بزرگی در ادامه تصریح کرد: برخی از این رانندگان به خود فشار زیادی می‌آورند تا زودتر به مقصد برسند این ریسک بزرگی همراه دارد چراکه تصادفات مرگ بار یا جرحی را برای خود و دیگران رقم می‌زنند.

وی به داشتن سرعت مجاز و رعایت فاصله طولی تاکید کرد و افزود: خواهشمندیم که رانندگان پس از دو ساعت رانندگی حداقل یک ربع توقف کوتاه داشته باشند و از خودرو به طور کامل خارج شوند.

کد مطلب 5880803

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