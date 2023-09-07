کوروش خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی گیلان، اظهار کرد: اقتصاد دریا محور در گیلان با تقویت و توسعه زیربناهای شیلات و آبزی پروری استان محقق می‌شود.

وی از رشد ۳۳ درصدی پرورش ماهیان خاویاری در گیلان خبر داد و افزود: تولید ۱۵۶۱ تن گوشت و تقریباً پنج و نیم تن خاویار صادراتی با ۹۷ مزرعه کوچک و بزرگ در گیلان این استان را به رشد ۳۳ درصدی در پرورش ماهیان خاویاری نزدیک کرده است.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره با آینده روشن خاویار ایران و استقبال ار این برند ارزآور، بیان کرد: روند تجارت جهانی خاویار در مسیر ۵ ساله آتی بر اساس تحلیل بازار جهانی نشانگر پیش بینی رشد تا ۷.۵ درصد در افق ۲۰۲۷ است.

خلیلی با بیان اینکه خاویار ایران در دنیا حرف برای گفتن دارد، گفت: کیفی سازی و تولید در سطح استاندارد جهانی و حفظ اعتبار نام تجاری خاویار ایران رمز توسعه پرورش ماهیان خاویاری در استان گیلان است.

وی به تشریح مهمترین راهکارهای اقتصادی سازی صنعت خاویار در ایران و گیلان پرداخت و افزود: حساسیت به کیفیت آب، خوراک ماهی همچنین استفاده از تجهیزات و تکنولوژی برتر تصفیه آب و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سطح عالی، مسیر مناسب فروش محصولات موجود در ماهیان خاویاری را هموارتر کرده و تراز تقاضای بازار جهانی خاویار ایران را بالاتر خواهد برد.

مدیرکل شیلات گیلان از تشکیل شتابگر و هماهنگ کننده صادرات خاویار در این استان خبر داد و بیان کرد: تشکیل شتابگر و هماهنگ کننده صادرات خاویار تولیدی در گیلان توسط اجماع پرورش دهندگان برای رهایی از واسطه‌گری و همچنین ایجاد شهر و خوشه تولید ماهیان خاویاری ضرورت دارد.