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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

سواحل استان بوشهر طی ۲ روز آینده مواج می‌شود

سواحل استان بوشهر طی ۲ روز آینده مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از مواج شدن سواحل استان در روزهای شنبه و یکشنبه و احتمال ناپایداری‌های موقت جوی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که طی امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه)، بخصوص در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل استان به نسبت متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه با رشد ابر در برخی نقاط استان (بویژه نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، بصورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری های موفت جوی پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی ، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6973132

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