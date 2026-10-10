به گزارش خبرنگارمهر، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در آیین بهره‌برداری از پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با اشاره به نقش پروژه‌های عمرانی کوچک‌مقیاس در بهبود ترافیک پایتخت اظهار کرد: این پروژه‌ها با وجود ابعاد محدودتر، هرکدام بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را برطرف می‌کنند و آثار مثبتی برای شهروندان دارند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه میدان سپاه در ماه‌های گذشته افزود: اجرای این پروژه تأثیر مثبتی بر وضعیت ترافیکی شرق تهران و خیابان‌های خواجه نصیر، آیت‌الله طالقانی و شریعتی داشته است و امیدواریم پل دسترسی ستارخان به بزرگراه شهید چمران نیز عملکرد مشابهی در بهبود جریان ترافیک داشته باشد.

صداقتی با بیان اینکه اجرای پروژه پل ستارخان در یکی از محدوده‌های پرتردد شهری انجام شده است، گفت: اجرای این پروژه مستلزم عبور از بزرگراه شهید چمران و اتصال به خیابان ستارخان بود؛ ازاین‌رو، مدیریت ترافیک حین اجرا و نصب عرشه پل اهمیت زیادی داشت. در این زمینه، همکاری پلیس راهور و تلاش عوامل اجرایی برای پیشبرد پروژه بدون ایجاد اختلال جدی در تردد شهروندان قابل تقدیر است.

وی با قدردانی از پیمانکاران، مشاوران و عوامل اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران، ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط اقتصادی فعلی دشواری‌های زیادی دارد، اما پیمانکاران با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، برای به سرانجام رساندن تعهدات خود تلاش می‌کنند.

تکمیل ۱۰ پروژه عمرانی دیگر تا پایان سال

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در پایتخت گفت: شمار پروژه‌هایی که در دوره مدیریت شهری فعلی تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند، به ۷۰ پروژه رسیده است و برنامه داریم تا پایان امسال ۱۰ پروژه عمرانی دیگر را نیز تکمیل و تحویل شهروندان دهیم.

صداقتی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های جدید عمرانی خبر داد و درباره پروژه شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام توضیح داد: با اقدامات انجام‌شده، میزان تملک موردنیاز این پروژه از حدود ۸۰ هزار مترمربع به کمتر از ۱۰ هزار مترمربع کاهش یافته و اجرای آن به مرحله عملیاتی نزدیک‌تر شده است.

وی افزود: پس از بازگشایی محور شمال به غرب بزرگراه یادگار امام، دو تقاطع در بزرگراه آیت‌الله سعیدی، شامل تقاطع خیابان شمشیری و تقاطع ۴۵ متری زرند، در دستور کار قرار دارند و برنامه‌ریزی شده است این تقاطع‌ها به‌صورت غیرهمسطح اجرا شوند تا مشکلات ترافیکی این محدوده کاهش یابد.

بزرگراه دوگاز آماده بهره‌برداری است

صداقتی با اشاره به پروژه بزرگراه دوگاز که به نام شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی نام‌گذاری شده است، گفت: این پروژه آماده بهره‌برداری است و پیش‌بینی می‌کنیم در هفته جاری یا هفته آینده افتتاح شود.

وی با بیان اینکه طول این پروژه حدود ۲ تا ۲.۵ کیلومتر است، اظهار کرد: با احتساب سطح احداث‌شده، حدود ۱۴ کیلومتر مسیر بزرگراهی با سه خط عبوری و یک خط اضطراری در این پروژه اجرا شده است.

احداث ۱۵۱ کیلومتر مسیر بزرگراهی در قالب پروژه‌های عمرانی

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به ابعاد پروژه‌های تکمیل‌شده در دوره مدیریت شهری گفت: اگر سطح احداث‌شده در ۷۰ پروژه عمرانی به عرض ۱۲ متر، معادل سه خط عبوری و یک خط اضطراری، تقسیم شود، مجموع مسیر احداث‌شده به حدود ۱۵۱ کیلومتر می‌رسد.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها در نقاط مختلف شهر و در شرایطی که حفظ جریان ترافیک در زمان عملیات عمرانی ضروری است، پیچیدگی‌های اجرایی خاص خود را دارد. برای نمونه، در پروژه میدان سپاه، سه بخش بتن‌ریزی مطابق نقشه در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل ضرورت برقراری ترافیک و اجرای مرحله‌ای عملیات، بتن‌ریزی در ۱۱ مرحله انجام شد.

صداقتی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش مجموعه مدیریت شهری و عوامل اجرایی، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان سال به سرانجام برسند و شهروندان از نتایج اجرای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در آیین بهره‌برداری از پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با قدردانی از عوامل اجرایی این پروژه اظهار کرد: اهمیت پروژه‌های عمرانی تنها به ساخت و اجرای آن‌ها نیست، بلکه نتیجه‌ای که از این اقدامات حاصل می‌شود و نقشی که در حل مشکلات مردم منطقه دارد، اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی میدان توحید افزود: این میدان از نظر ترافیکی با مشکلات زیادی مواجه است. در دوره چهارم شورای شهر، پیشنهاد احداث یک پل مستقیم در این محدوده مطرح شد، اما پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که اجرای آن تأثیر چندانی نخواهد داشت و در نهایت، مطالعات به طرح فعلی و احداث پل دسترسی ستارخان به بزرگراه شهید چمران منتهی شد.

چمران ابراز امیدواری کرد که این پل بتواند در کاهش مشکلات ترافیکی میدان توحید نقش مؤثری داشته باشد و ادامه داد: با وجود احداث زیرگذر توحید، همچنان در این میدان مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و رفت‌وآمد وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های عمرانی باید به بهبود شرایط زندگی شهروندان منجر شود، گفت: این پروژه‌ها با هدف تأمین آسایش و آرامش مردم، تسهیل تردد و استفاده بهتر از فضای شهری اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های شهری در شرایط جنگی اظهار کرد: در این شرایط نیز پروژه‌های مختلفی در شهر اجرا شده و همچنان به مجموعه اقدامات عمرانی اضافه می‌شود. تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که خدمات صادقانه‌ای به مردم شهر ارائه شود.

چمران در پایان با قدردانی از تمام عوامل دست‌اندرکار احداث پل ستارخان ابراز امیدواری کرد پروژه‌های عمرانی شهر تهران یکی پس از دیگری به بهره‌برداری برسند و مورد استفاده شهروندان قرار گیرند.