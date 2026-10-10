به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی فلسطینی، نسبت به تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه هشدار داد و تأکید کرد که فلسطینی‌های تحت محاصره، در سایه تداوم بمباران، شیوع بیماری‌ها، سوءتغذیه و فروپاشی نظام بهداشت و درمان، با «مرگ تدریجی» مواجه هستند.

آلبانیز در اظهاراتی که از پایتخت تونس و همزمان با سومین سالگرد جنگ غزه بیان شد، گفت: حجم ویرانی‌هایی که این باریکه متحمل شده، فراتر از توصیف با کلمات است. بمباران‌های بی‌وقفه رژیم صهیونیستی، آوارها را به غبار تبدیل کرده و ساکنان از داشتن پناهگاه‌های امن محروم هستند.

وی افزود که به تخمین او، بمب‌های پرتاب‌شده به این باریکه در طول جنگ، معادل قدرت شش بمب هسته‌ای است و با وجود ویرانی‌های گسترده مناطق مسکونی و زیرساخت‌ها، حملات همچنان ادامه دارد.

بر اساس داده‌های «دفتر اطلاع‌رسانی دولتی» در غزه، ارتش رژیم اشغالگر در طول سال‌های جنگ حدود ۲۲۳ هزار تن بمب بر سر این باریکه ریخته است که منجر به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی، مجروح شدن حدود ۱۵۷ هزار تن دیگر و همچنین مفقود شدن هزاران نفر شده است.

آلبانیز تصریح کرد که هشدارهایی که ماه‌ها و سال‌ها پیش درباره پیامدهای تحولات غزه داده بود، اکنون به واقعیتی تبدیل شده که فلسطینی‌ها روزانه با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند.

وی تأکید کرد که وضعیت با تداوم محاصره و کاهش زیرساخت‌های حیاتی زندگی در غزه، رو به وخامت است. شیوع بیماری‌ها و سوءتغذیه، رنج ساکنان را دوچندان کرده است؛ این در حالی است که بخش بهداشت در وضعیت فروپاشی قرار دارد و کمک‌های بشردوستانه نیز به میزان کافی برای تأمین نیازهای رو به افزایش وارد نمی‌شود؛ آن هم در شرایطی که افق سیاسی برای پایان دادن به این فاجعه وجود ندارد.

گزارشگر سازمان ملل با اشاره به موضوع آوارگان فلسطینی تصریح کرد که فلسطینی‌ها مجبور به کوچ از مناطق وسیع شمال و جنوب باریکه شده‌اند، در حالی که شهر رفح تقریباً به‌ طور کامل ویران شده و حدود ۱.۸ میلیون فلسطینی در مساحتی کمتر از ۳۰ درصد کل نوار غزه تجمع کرده‌اند.

آلبانیز بر دشواری مقابله با تخلفات اسرائیل بدون حمایت بین‌المللی مؤثر تأکید کرد و با اشاره به فشارهای آمریکا گفت که این فشارها باعث شد کشورهایی از جمله سنگال و کلمبیا از «گروه لاهه» -که برای هماهنگی تلاش‌های دولت‌ها جهت مقابله با نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم اشغالگر تشکیل شده بود- خارج شوند.

وی افزود که مقابله با آمریکا در سایه دولتی که با «منطق انتقام» عمل می‌کند، دشوارتر شده است؛ این در حالی است که اعتراضات و تحرکات مردمی در سراسر جهان برای محکومیت تجاوز به غزه همچنان ادامه دارد.

آلبانیز پیش از این نیز نسبت به «نسل کشی ساکنان غزه» هشدار داده و از فشارهای شدیدی سخن گفته بود که برای وادار کردن او به استعفا از سمت سازمان ملل، به دلیل مواضع و گزارش‌هایش در خصوص تخلفات اسرائیل در اراضی فلسطینی اشغالی، به او وارد شده است.