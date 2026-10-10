به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آیین بهره‌برداری از پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی(ره) و شهدای راه حق و حقیقت، از جمله شهدای فرمانده، دانشمندان، دانش‌آموزان و شهروندان تهرانی، اظهار کرد: امروز افتخار داریم هفتادمین پروژه عمرانی مدیریت شهری را در قالب بیست‌وسومین پویش افتتاح پروژه‌ها به بهره‌برداری برسانیم و بخشی از وعده‌ای را که به مردم داده بودیم، محقق کنیم.

وی با اشاره به آثار اجرای پروژه‌های عمرانی بر کاهش مسیرهای تردد شهروندان گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۴۹۰ کیلومتر از مسیرهای طی‌شده مردم کاهش یافته است. در مجموع، برای کاهش مسیرهای تردد شهروندان وعده کاهش ۸۳۰ کیلومتر داده بودیم و در این مسیر، اقدامات انجام‌شده تا امروز بخش قابل‌توجهی از این هدف را محقق کرده است.

شهردار تهران با بیان اینکه هشت پروژه دیگر در دست اجراست، افزود: در ادامه این مسیر، پروژه‌های باقی‌مانده نیز باید آغاز و تکمیل شوند تا بتوانیم وعده‌های خود را در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری به سرانجام برسانیم.

زاکانی با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: امروز در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم و اخیراً وزیر خارجه آمریکا در رم از تعارض تمدنی میان ایران و غرب سخن گفته است؛ اظهاراتی که در راستای مشروعیت‌بخشی به جنگی مطرح می‌شود که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند. در شرایطی که هر روز تهدیدهایی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا مطرح می‌شود، افتتاح پروژه‌های شهری معنای ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: اینکه در میانه جنگ بتوانیم گرهی از مشکلات شهر باز کنیم و به مردم خدمت برسانیم، اهمیت زیادی دارد. از همه عزیزانی که زمینه اجرای این پروژه را فراهم کردند، به‌ویژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهدی صداقتی که به‌صورت مستقیم مسئولیت این کار را برعهده داشت، تشکر می‌کنم.

شهردار تهران همچنین با قدردانی از عوامل پلیس راهور که در اجرای این پروژه و مدیریت شرایط ترافیکی همکاری کردند، هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

زاکانی با اشاره به نقش شرکت سازنده و مجموعه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه اظهار کرد: از شرکت سازنده و همه افرادی که برای اجرای این پروژه زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم. همچنین از شهرداران مناطق ۲ و ۶ و مجموعه‌هایی که در این مسیر همکاری داشتند، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه افتتاح پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی پیامی فراتر از بهره‌برداری از یک زیرساخت دارد، گفت: این افتتاح نشان‌دهنده جدیت و استمرار خدمت‌رسانی در میانه جنگ است؛ جنگی که با دشواری‌ها و مشکلات فراوان همراه بوده و عزیزان بسیاری را از ما گرفته است. شهدا نزد خداوند زنده‌اند و ناظر اعمال ما هستند، اما این شرایط باعث نشد خدمت‌رسانی در شهر متوقف شود یا کارها را نیمه‌تمام رها کنیم.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات عمرانی مدیریت شهری اظهار کرد: تاکنون ۷۰ پروژه شامل ۱۴۶ پل و زیرگذر به بهره‌برداری رسیده است. با در نظر گرفتن ابعاد این پروژه‌ها و مسیرهای ایجادشده، می‌توان گستردگی اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های شهری را بهتر درک کرد. این اقدامات در کنار سایر پروژه‌هایی قرار دارد که مقدمات اجرای آن‌ها فراهم شده و به امید خدا به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

زاکانی این اقدامات را نشانه‌ای از تداوم فعالیت و خدمت‌رسانی مدیریت شهری دانست و افزود: این پروژه‌ها نویدبخش استمرار تلاش مجموعه مدیریت شهری برای خدمت به شهروندان تهران است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه معیشت شهروندان گفت: در کنار پروژه‌های عمرانی، با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، مسیر دیگری برای خدمت‌رسانی آغاز شده است. طرح تثبیت قیمت ۱۲ کالای اساسی با هدف ایجاد زمینه تورم صفر در این کالاها دنبال می‌شود و قرار است از آبان‌ماه امکان استفاده از آن فراهم شود.

شهردار تهران همچنین به اجرای طرح «چشم‌روشنی» برای مادرانی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند اشاره کرد و گفت: برای ۳۳ هزار نفر از این افراد، کیف پول شهروندی فراهم شده است. این اقدامات در کنار سایر خدماتی قرار دارد که در روزهای آینده دنبال خواهد شد.

زاکانی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری همه ابعاد نیازهای شهروندان را مدنظر دارد، اظهار کرد: تلاش ما این است که متناسب با شرایط موجود، زمینه ارائه خدمات مختلف را فراهم کنیم؛ هرچند آنچه انجام می‌دهیم، در برابر عظمت و بزرگی ملت ایران کافی نیست. ایران و مردم آن شایسته خدمات بسیار بیشتری هستند و آنچه انجام می‌شود، وظیفه ماست.

وی با ابراز خرسندی از افتتاح پروژه در شرایط کنونی کشور گفت: بسیار خوشحالیم که در چنین مقطع و شرایطی توانستیم این پروژه را به سرانجام برسانیم و از همه عزیزانی که در اجرای آن نقش داشتند، تشکر می‌کنم.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد ملت ایران در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی به پیروزی برسد و سایه تهدید، تحریم و جنگ از سر کشور برداشته شود.

زاکانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع این فشارها، ایران بتواند مسیر رشد و تعالی خود را با شتاب بیشتری طی کند. اقدامات امروز در شرایطی انجام می‌شود که کشور تحت فشارهای فراوان قرار دارد، اما این فشارها نمی‌تواند مانع رشد ملت ایران شود. اگر این فشارها برطرف شود، ظرفیت انباشته‌شده کشور طی ۴۷ سال گذشته می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در مسیر پیشرفت ایران باشد.