توسعه ۲۲۵ کیلومتری خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستایی گیلان

مازیار علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آبرسانی روستایی همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم آبرسانی مورد توجه جدی قرار گرفت تا آنجا که طبق برنامه ارائه شده وزیر نیرو به مجلس شورای اسلامی، میزان پوشش آبرسانی روستایی و جمعیت بهره‌مند در انتهای دولت سیزدهم باید به رقم ۹۰ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان تصریح کرد: طرح جامع روستایی، یکی از طرح‌های مهم اجرایی در دولت سیزدهم می‌باشد؛ حفر ۷ حلقه چاه، احداث ۲۲ باب مخزن، احداث ۱۱ ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال به طول بیش از ۱۰۸ کیلومتر و توسعه شبکه توزیع آب شرب به طول بیش از ۱۱۶ کیلومتر احجام عملیاتی این طرح در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام رئیسی است.

علی پور بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان مرداد ماه سال جاری، برای اجرای طرح جامع روستایی ۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.