به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح پنجشنبه در جمع اهالی روستای «چهله» اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت‌رسانی به مردم بوده و همواره در جهت خدمت به محرومان گام برداشته است.

فرماندار دشتی افزود: بنیان جمهوری اسلامی ایران خدمت به مردم است و دولت‌ها همواره در این مسیر گام برداشتند.

وی ادامه داد: دولت ایران قوی تلاش دارد نواقص و کاستی‌های دولت‌های گذشته را برطرف و روستاهای شهرستان را احیا کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت مردمی عمران و آبادی به روستاها برگردد.

وی بیان کرد: تلاش داریم با استفاده از پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال در روستاها فراهم کنیم.

بحرانی یادآور شد: طرح نیروگاه خورشیدی طرح خوبی است که در شهرستان اجرا شده و نقش بسزایی در جهت درآمد زدایی خانواده‌ها دارد و در همین راستا در هفته دولت عملیات اجرایی ۶۵ واحد کوچک مقیاس شروع شد.

وی خاطر نشان کرد: در نهضت مسکن تلاش داریم زمین‌های اطراف روستاها به روستا الحاق کنیم تا بتوانیم زمین‌ها در اختیار جوانان قرار دهیم تا آنها صاحب مسکن شوند.

بحرانی یادآور شد: در حوزه آبرسانی کارهای خوبی شاهد هستیم و تلاش داریم تنش‌های آبی در شهرستان به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه بنای دولت خدمت به مردم است؛ گفت: پروژه‌های نیمه تمام و راکد در دستور کار دولت و مدیران شهرستان با جدیت پیگیری می‌کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مسیر دولت درست است و بعد از ۱۱ سال حضرت آقا فرمودند به قله‌ها نزدیک شدیم.

وی گسترش تعاملات با دنیا در دستور کار دولت است؛ ادامه داد: دولت از همه ظرفیت‌ها در جهت بهبود و توسعه کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.