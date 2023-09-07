دبیر کل ناتو: به حمایت از اوکراین ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا بر تداوم حمایت ناتو از اوکراین تاکید کرد.

دبیر کل ناتو در ادامه سخنان خود ادعا کرد که ناتو قصد ندارد بر آتش نزاع اوکراین بدمد اما حمایت از اوکراین همچنان ادامه خواهد داشت.

استولتنبرگ با اشاره به تاثیر جنگ اوکراین بر همکاری میان ناتو واتحادیه اروپا افزود: نزاع در اوکراین اهمیت همکاری میان ناتو و اتحادیه اروپا را بیش از پیش کرده است.

وی در ادامه با اشاره به ضد حملات اوکراین مدعی شد: اوکراین در جریان ضد حملات خود به تدریج اراضی جدیدی را تصاحب خواهد کرد.

دبیر کل ناتو با اشاره به روند عضویت اوکراین در ناتو گفت: اوکراین بیش از هر زمان دیگری به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک شده است.

استولتنبرگ ضمن اشاره به حضور فزاینده ناتو در جبهه‌های شرقی این پیمان ادامه داد: ما حضور خود در جبهه‌های شرقی را افزایش دادیم و آمادگی داریم که از تمامی اعضای ناتو حمایت کنیم.

همچنین دبیر کل ناتو اعلام کرد: سوئد به زودی به عضویت ناتو در خواهد آمد.