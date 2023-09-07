ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به گیلان

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲ روز گذشته حدود ۲۱۸ هزار و ۶۰۴ خودرو وارد گیلان شده است.
رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه تردد در محورهای استان سنگین و پر حجم گزارش شده است، افزود: رانندگان با احتیاط حرکت کنند.
سرهنگ صفاری ادامه داد: طی ۲ روز گذشته ۲۵ تصادف در استان رخ داده که بر اثر آن نیز ۲۵ نفر زخمی و راهی بیمارستانها شدند.
وی تخطی از سرعت غیر مجاز را مهمترین عامل تصادفات در استان دانست و بیان کرد: رانندگان از رفتارهای پرخطر پرهیز و زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا ساعتها در جاده نمانند.
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