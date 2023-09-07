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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

رئیس پلیس راه گیلان خبر داد؛

ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به گیلان

ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به گیلان

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به استان خبر داد و گفت: تردد در محورهای گیلان همچنان سنگین و پر حجم است.

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲ روز گذشته حدود ۲۱۸ هزار و ۶۰۴ خودرو وارد گیلان شده است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه تردد در محورهای استان سنگین و پر حجم گزارش شده است، افزود: رانندگان با احتیاط حرکت کنند.

سرهنگ صفاری ادامه داد: طی ۲ روز گذشته ۲۵ تصادف در استان رخ داده که بر اثر آن نیز ۲۵ نفر زخمی و راهی بیمارستان‌ها شدند.

وی تخطی از سرعت غیر مجاز را مهمترین عامل تصادفات در استان دانست و بیان کرد: رانندگان از رفتارهای پرخطر پرهیز و زمان بازگشت خود را مدیریت کنند تا ساعت‌ها در جاده نمانند.

کد مطلب 5880991

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