رئیس پلیس راه گیلان خبر داد؛ ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به گیلان

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از ورود بیش از ۲۱۸ هزار خودرو به استان خبر داد و گفت: تردد در محورهای گیلان همچنان سنگین و پر حجم است.