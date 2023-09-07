  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

رکورد صدور صورت وضعیت جابجایی زائران اربعین در مرز مهران

رکورد صدور صورت وضعیت جابجایی زائران اربعین در مرز مهران

با صدور ۴هزار صورت وضعیت در مرز مهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه، ۱۰۸ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از مرز مهران به اقصی نقاط کشور جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، طبق اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های این سازمان، در روز ۱۵ شهریورماه مقارن با روز اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ۲ هزار دستگاه وسیله حمل و نقل عمومی به جابجایی ۵۵ هزار و ۲۸۳ زائر از مرز مهران اقدام کرده‌اند. همچنین در شبانه روز گذشته با صدور ۴۴۳ صورت وضعیت ۱۵۰۳۷ زائر از مرز شلمچه و با صدور ۲۹۵ صورت وضعیت ۸۸۲۲ زائر از مرز چذابه به مقاصد مورد نظر جابجا شده‌اند.

این گزارش حاکی است ۳۳۴۹ زائر اربعین با صدور ۱۳۵ صورت وضعیت از مرز خسروی، ۶۹۶ زائر در قالب صدور ۱۵۱ صورت وضعیت از مرز باشماق و ۸۳۵ زائر با صدور ۱۷۱ صورت وضعیت از مرز تمرچین طی شبانه روز گذشته به نقاط مختلف کشور عزیمت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات سامانه‌های مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و با صدور ۴ هزار صورت وضعیت در مرز مهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه، ۱۰۸ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از مرز مهران به اقصی نقاط کشور جابجا شدند. نقل جاده‌ای، پیش‌بینی می‌شود برای امروز (۱۶ شهریورماه) تا پایان وقت، حدود ۱۹۵ هزار زائر از مرز مهران که بیشترین متقاضی برای ورود را دارد، وارد خاک کشورمان شوند.

کد مطلب 5881014
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها