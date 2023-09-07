آشوب در پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در دوره آموزشی برای به دست‌گرفتن هدایت یگان‌های ارتش این رژیم آشوب به پا کردند.

در ویدئویی که از این اتفاق درز پیدا کرده است، ده‌ها نظامی صهیونیست در حال دویدن، فریاد زدن، آسیب‌زدن به وسایل موجود در پایگاه نظامی و ایجاد بلوا و آشوب در مجتمع خوابگاهی این پایگاه هستند.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت در این باره نوشت: پس از آن که این ویدئو به دست فرماندهان بلندپایه تیپ گولانی ارتش رسید تحقیقات درباره این اتفاق آغاز شد.

در این رخداد، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی وسایل موجود در این پایگاه نظامی را تخریب کردند، چمدان‌های خود را پرتاب کردند و پرچم‌های موجود در این یگان نظامی را پاره کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی با ابراز انزجار از این اقدامات، اعلام کرد که بر اساس قوانین با این نظامیان برخورد خواهد کرد. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی این اقدام نظامیان صهیونیست را رفتاری خطرناک توصیف کرد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت تصریح کرد که در نتیجه این آشوب، ۶ تن از نظامیان تحت آموزش و ۳ تن از نظامیان آموزش‌دهنده از این دوره آموزشی اخراج شده‌اند و فرمانده این تیپ نیز مجازات شده است.

تاکنون نام پایگاه نظامی‌ای که شاهد این آشوب بوده فاش نشده، دلیل این بلوا مشخص نشده و ارتش یا وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز درباره آن بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند.