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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

کنعانی:

ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی مبتلا به بیماری‌های مزمن روانی است

ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی مبتلا به بیماری‌های مزمن روانی است

وزارت امور خارجه در واکنش به جسارت نظامیان صهیونیست به چند بانوی فلسطینی نوشت: ارتش جنایتکار اسرائیل علاوه بر ابتلاء به جنون، ترور و کشتار، به انواع بیماری‌های مزمن روانی و اخلاقی مبتلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به جسارت نظامیان صهیونیست به چند بانوی فلسطینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ارتش جنایتکار اسرائیل علاوه بر ابتلاء به جنون، ترور و کشتار، به انواع بیماری‌های مزمن روانی و اخلاقی مبتلاست.

وی افزود: جسارت بی‌شرمانه نظامیان این رژیم نسبت به چند بانوی فلسطینی در هجوم به الخلیل، محکوم و مایه رسوایی حامیان این رژیم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان یادآور شد: انتظار می‌رود سازمان ملل و نیز سازمان همکاری اسلامی به مسؤلیت خود عمل کنند.

کد مطلب 5881045

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