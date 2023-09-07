به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به جسارت نظامیان صهیونیست به چند بانوی فلسطینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ارتش جنایتکار اسرائیل علاوه بر ابتلاء به جنون، ترور و کشتار، به انواع بیماری‌های مزمن روانی و اخلاقی مبتلاست.

وی افزود: جسارت بی‌شرمانه نظامیان این رژیم نسبت به چند بانوی فلسطینی در هجوم به الخلیل، محکوم و مایه رسوایی حامیان این رژیم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان یادآور شد: انتظار می‌رود سازمان ملل و نیز سازمان همکاری اسلامی به مسؤلیت خود عمل کنند.