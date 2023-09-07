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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

توسط جمعیت هلال احمر استان قزوین صورت گرفت؛

ارائه بیش از ۸۹ هزار خدمت به زائرین اربعین

ارائه بیش از ۸۹ هزار خدمت به زائرین اربعین

قزوین- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: بیش از ۸۹هزار خدمت درمانی، دارویی، اعم از تزریقات، پانسمان، مراقبت، بستری و اعزام و تجویز دارو از سوی امدادگران هلال احمر به زائرین ارائه شد.

حسین خوئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم هلال احمر قزوین در پیاده روی اربعین اظهار کرد: این تیم از ۳ شهریور در عمود ۹۴۰ مستقر بود و شامگاه دیشب به کار خود پایان داد.

وی افزود: در طی این ایام ۶۰ نیروی داوطلب اعم از پزشک متخصص داخلی، طب اورژانس، عمومی و پرستار به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات ارائه می‌کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تاکید کرد: بیش از ۸۹ هزار خدمت درمانی، دارویی، اعم از تزریقات، پانسمان، مراقبت، بستری و اعزام و تجویز دارو در این مدت از سوی امدادگران هلال احمر به زائرین ارائه شد.

وی تصریح کرد: تیم‌های نجات استان قزوین در کشور عراق و استان‌های مرزی تا پایان مراسم اربعین و موج برگشت زائرین به کشور همچنان حضور خواهند داشت.

خوئینی بیان کرد: با توجه به موقعیت استان قزوین در مسیر استان‌های غربی به مرکز و شرق کشور، کلیه تیم‌ها و پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در آمادگی کامل قرار دارند.

وی در پایان یادآور شد: تیم‌های پشتیبان نیز در مواکب فعال استان، در کنار خادمین، به زائرین در حال برگشت، خدمات امدادی و سلامت محور ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 5881059

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