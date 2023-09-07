ارائه بیش از ۸۹ هزار خدمت به زائرین اربعین

حسین خوئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور تیم هلال احمر قزوین در پیاده روی اربعین اظهار کرد: این تیم از ۳ شهریور در عمود ۹۴۰ مستقر بود و شامگاه دیشب به کار خود پایان داد.

وی افزود: در طی این ایام ۶۰ نیروی داوطلب اعم از پزشک متخصص داخلی، طب اورژانس، عمومی و پرستار به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات ارائه می‌کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین تاکید کرد: بیش از ۸۹ هزار خدمت درمانی، دارویی، اعم از تزریقات، پانسمان، مراقبت، بستری و اعزام و تجویز دارو در این مدت از سوی امدادگران هلال احمر به زائرین ارائه شد.

وی تصریح کرد: تیم‌های نجات استان قزوین در کشور عراق و استان‌های مرزی تا پایان مراسم اربعین و موج برگشت زائرین به کشور همچنان حضور خواهند داشت.

خوئینی بیان کرد: با توجه به موقعیت استان قزوین در مسیر استان‌های غربی به مرکز و شرق کشور، کلیه تیم‌ها و پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در آمادگی کامل قرار دارند.

وی در پایان یادآور شد: تیم‌های پشتیبان نیز در مواکب فعال استان، در کنار خادمین، به زائرین در حال برگشت، خدمات امدادی و سلامت محور ارائه خواهند کرد.