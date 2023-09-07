رشد ۳۴درصدی ارزش کالاهای ترانزیت خارجی و داخلی از گمرکات کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزن کالاهای ترانزیت خارجی و داخلی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه در پنج ماهه ابتدای سال جاری یک میلیون ۱۳۱ هزار و ۷۱۵ تن به ارزش ۳۸۵ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۳۸۳ دلار بوده است.

وی افزود: مجموع میزان کالاهای ترانزیت خارجی طی پنج ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۸۷ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۳۴ درصد رشد داشته است.

مدیر کل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: گمرک پرویزخان با ۳۶۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۳۷۸ دلار به وزن یک میلیون و ۸۹ هزار و ۴۳۹ تن از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان کرمانشاه سهم ۹۴ درصدی ارزش و سهم ۹۶ درصدی وزن را از آن خود کرد.

عباس زاده خاطر نشان کرد: میزان کالای ترانزیتی از مبدا گمرک پرویزخان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ از حیث وزن ۸۰ درصد رشد و از لحاظ ارزش ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به سهم گمرک خسروی از مجموع کالای ترانزیتی مبدا گمرکات استان اشاره کرد و گفت: از لحاظ ارزش ۶ درصد و از حیث وزن ۴ درصد افزایش داشته که مقدار آن ۲۴ میلیون و ۲۴۱ هزار و پنج دلار به وزن ۴۲ هزار و ۲۲۲ تن بوده است.

عباس زاده به عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبدا گمرکات استان کرمانشاه تاکید و بیان کرد: مازوت، نفتا، روغن صنعتی بیتومین از جمله کالاهای ترانزیتی خارجی است و عمده کالای ترانزیت داخلی از مبدا این گمرکات را ضایعات کارتن است.