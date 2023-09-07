مصدومیت یک همیار طبیعت در آنش سوزی جنگل کلاردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزایی پول گفت: یک نفر از نیروهای همیار طبیعت در مهار آتش جنگل گورت مصدوم شد

وی افزود: بر اساس گزارش‌های مردمی مبنی بر آتش سوزی در جنگل گورت در ارتفاعات محله مجل ، نیروهای منابع طبیعی و مردمی محله مجل به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی بیان کرد: این آتش سوزی ساعت ۱۹ عصر چهارشنبه آغاز که با تلاش چند ساعته نیروی‌های منابع طبیعی نیروهای محلی و طبیعت دوستان کنترل و مهار شد.

مدیر کل منابع طبیعی اظهار کرد: یکی از نیروی همیار طبیعت هنگام خاموش کردن آتش از ناحیه سر دچار مصدومیت شد، که پس از امداد اولیه از سوی هلال احمر به بیمارستان شهید طالقانی شهرستان چالوس انتقال داده شد و هم اکنون از بیمارستان مرخص و حال آن مساعد است.

وی تصریح کرد: آتش سوزی در منطقه جنگلی گورت مجل در ارتفاع ۲۹۰۰ متری پس از چند ساعت ساعت پیاده روی در منطقه صعب العبور و با کوشش سخت و طاقت فرسا آتش سوزی سطحی مهار و تنها یک اصله درخت در آتش سوخت.

خزایی با بیان اینکه احتمال داده می‌شود علت آتش سوزی عامل انسانی باشد اضافه کرد: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

وی بیان کرد: کار پایش منطقه برای پیشگیری از فوران دوباره آتش از سوی چند اکیپ تا نیمه شب پنج شنبه انجام گرفته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از ۳۰ نفر در مهار این آتش سوزی فعالیت داشتند گفت: این آتش سوزی با همکاری نیروهای منابع طبیعی و مردمی مهار شد.

مدیر کل منابع طبیعی در پایان از زحمات و تلاش‌های فرماندار شهرستان، رئیس و نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان کلاردشت، مردم محله مجل ، همیاران طبیعت، هلال احمر، که دغدغه مند در کمک به مهار آتش سوزی به هر نحو ممکن تلاش کردند قدردانی کرد.

خزایی پول در ادامه گفت: از مردم استان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در عرصه‌های منابع طبیعی و همچنین آتش سوزی با تلفن رایگان ۱۵۰۴ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان را اطلاع دهند.