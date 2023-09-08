ورود ارتش بورکینافاسو به نیجر/ تداوم تظاهرات ضدفرانسوی در نیامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع نظامی در نیجر امروز جمعه اعلام کرد که یگان‌هایی از ارتش بورکینافاسو برای آموزش عملیات ضد تروریسم وارد این کشور شدند.

این خبر در حالی است که رهبران کودتا در نیجر متعهد شده بودند که با هرگونه مداخله نظامی خارجی مقابله کنند و هر دو کشور بورکینافاسو و مالی نیز وعده داده بودند که از مقامات نظامی در نیامی حمایت می‌کنند.

مسئول ارتباطات در مجمع عمومی انتقالی (پارلمان انتقالی) بورکینافاسو به خبرنگار الجزیره گفت که مجمع هنوز تاریخ جلسه‌ای را تعیین نکرده است که در آن نمایندگان درباره تصمیم اعزام نیروهای نظامی به نیجر رایزنی خواهند کرد.

ابراهیم ترائوره، رئیس موقت شورای انتقالی بورکینافاسو پیشتر در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی گفته بود که اعزام نیرو از کشورش به نیجر طبق رویه‌های تعیین شده پس از تصویب در مجمع عمومی انتقالی انجام خواهد شد.

این تحول پس از آن صورت گرفت که عبدالفتاح موسی، کمیسر جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS)، دیروز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه تاریخی را برای مداخله نظامی در نیجر تعیین نکرده است و این فرصت را می‌دهد تا فرآیندهای میانجیگری و تحریم‌ها، برای کشاندن حکومت نظامی به پای میز مذاکره به نتیجه برسد.

در خبری دیگر، جنبشی که خود را «M-۶۲» می نامد، خواستار تجمع امروز در مسجد جامع در نیامی و دعا برای نیجر به عنوان بخشی از برنامه خود برای محکوم کردن مواضع فرانسه و درخواست خروج نیروهایش از نیجر شد.

فدراسیون عمومی اتحادیه‌های آزاد کارگری در نیجر نیز نشستی را برای اعلام موضع خود در خصوص تحولات این کشور و در حمایت از خروج نیروهای فرانسوی و سفیر فرانسه از نیجر برگزار می‌کند.