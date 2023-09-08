اربعین حرکت بزرگ فرهنگی و رمز ماندگاری عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی موحد در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرقدس ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: خون شهدای ۱۷ شهریور راه را برای پیروزی انقلاب باز کرد و شکاف میان حکومت و ملت را عمیق‌تر کرد و احتمال سازش با رژیم شاه را از بین برد.

موحد با بیان اینکه قیام ۱۷ شهریور سال ۵۷ مقدمه خروج شاه از ایران و سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی ما شد گفت: اربعین جز شعائر ارزشی مکتب شیعه و یک حرکت بزرگ فرهنگی و رمز جاودانگی فرهنگ عاشورا است.

امام جمعه موقت شهرقدس عنوان داشت: اربعین فریادرسان عاشورا و لبیک گفتن به فریاد امام حسین (ع) و عاشورا بوده و جهاد در راه مکتب تبیین است.

وی با اشاره به سالروز هفدهم شهریور گفت: در چنین روزی مسلمانان غیور و جوانان انقلابی تهران در میدان ژاله آن روز و شهدای امروز، به خاک و خون کشیده شدند.

موحد خاطرنشان کرد: در آن روز صدها نفر برای دفاع از دین و دفاع از امام (ره) توسط عمال جبار ستم شاهی به شهادت رسیدند و نام میدان به شهدا تغییر یافت.