معتمدی در گروه D مسابقات رتبه دوم را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۳ به میزبانی ریاض، صبح امروز چهارشنبه رسول معتمدی ملی‌پوش ایران در دسته ۱۰۲ کیلوگرم در گروه D مسابقات روی تخته رفت و وزنه های زیر را به ثبت رساند:

حرکت یک ضرب

معتمدی در حرکت اول، وزنه ۱۴۵ کیلوگرم را مهار کرد.

در حرکت دوم نیز وزنه ۱۵۱ کیلوگرم را به درستی بالای سر برد و سه چراغ سفید دریافت کرد.

معتمدی در حرکت سوم هم وزنه ۱۵۷ کیلوگرم را مهار کرد.

حرکت دو ضرب

معتمدی در حرکت اول دوضرب، وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را به درستی زد.

در حرکت دوم، وزنه ۱۹۲ کیلوگرم را مهار کرد.

در حرکت سوم پشت وزنه ۲۰۱ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را هم زد.

معتمدی در مجموع رکورد ۳۵۸ کیلوگرم را ثبت کرد. او در گروه D دوم شد.

معتمدی در جریان مسابقات لیگ برتر دچار مصدومیت شد اما حالا با رکورد ۳۵۸ کیلوگرم وارد لانگ لیست رنکینگ ۱۰ نفره المپیک شد اما با این حال هنوز با کسب سهمیه المپیک فاصله زیادی دارد. برای مشخص شدن جایگاه معتمدی، او باید منتظر رکوردهای حریفان در گروه A باشد.