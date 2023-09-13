به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خان احمدی در بازدید از روند اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان اصفهان به منظور برخورداری هر چه گسترده‌تر روستاییان از آب شرب سالم و بهداشتی، بر تدبیر و تسریع در اجرای تأسیسات آب شرب در روستاها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ هزار روستای کشور در برنامه جهاد آبرسانی قرار گرفته‌اند، افزود: این طرح به عنوان بزرگترین عملیات آبرسانی کشور در استان‌ها و با هدف برخورداری روستاهای محروم از آب شرب سالم و پایدار در حال اجرا است.

معاون مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: از زمان اجرای این طرح، تأسیسات آبرسانی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ روستا تکمیل شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

خان احمدی با اشاره به اهمیت آبرسانی به مناطق محروم و فاقد تأسیسات آب گفت: از مهمترین برنامه‌های وزارت نیرو در دولت مردمی، آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی یا مواجه با تنش آبی است که برای انجام این طرح، استفاده از ظرفیت‌های موجود در بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی و خیرین آبرسان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون مرکز جهاد آب‌رسانی وزارت نیرو اضافه کرد: با تلاش آبفا و مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی (علیه السلام) و پس از اتمام عملیات آبرسانی، تحول مثبتی در آبرسانی به روستاها در کشور ایجاد خواهد شد.

بهره‌مندی ۷۲۷۱ نفر از طرح جهاد آبرسانی در روستاهای فریدونشهر

در ادامه این بازدید مدیر آبفای فریدونشهر با بیان اینکه ۱۰۴ روستا در این منطقه وجود دارد، گفت: در شهرستان فریدونشهر ۲۴ روستا با جمعیت ۷۲۷۱ نفر با اجرای این طرح، از آبرسانی پایدار بهره مند می‌شوند.

عباس رحیمی افزود: کل طول شبکه توزیع و خط انتقال در روستاهای محرومیت زدایی در منطقه فریدونشهر ۱۱۵ کیلومتر است که تا کنون ۴۶ کیلومتر آن حفاری و لوله گذاری شده است.

وی اعلام کرد: هم اکنون نیز عملیات حفاری و لوله گذاری در مجتمع‌های روستایی برف انبار و پیشکوه فریدونشهر حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است و احداث ۸۰۰ متر مکعب مخزن و ۳ باب ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز یک حلقه چاه نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، با اجرای طرح جهاد آبرسانی در ۳ شهرستان نائین، فریدونشهر و سمیرم در استان اصفهان، بیش از ۲۱ هزار نفر در ۹۷ روستای استان (۶۵ روستای اصلی و ۳۲ روستای مسیر طرح) از آبرسانی پایدار بهره مند می‌شوند و این طرح با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) و با مبلغ قرارداد بالغ بر ۱,۶۴۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.