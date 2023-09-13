به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «الون بن دیوید» تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۱۳ تلویزیون این رژیم اذعان کرد: توان نیروی هوایی ارتش اسرائیل هر روز در حال کاهش یافتن است.

وی در ادامه افزود: برخی خلبانان از شش هفته قبل تاکنون پروازی انجام نداده‌اند؛ این به معنی آن است که آنها دیگر توانایی‌های لازم را نداشته و این روند هر روز تشدید می‌شود.

بن دیوید اضافه کرد: فرماندهان نیروی هوایی ارتش اسرائیل متوجه شده‌اند که با پایان ماه اکتبر سریعاً باید اقدام به آمارگیری کرده و برای این خلبانان ناکارآمد جایگزین پیدا کنند.

وی تصریح کرد: ما شاهد شدت گرفتن هشدارها نسبت به نبردهای مقطعی هستیم که معمولاً قبل از اعیاد یهودیان مطرح می‌شود اما نگرانی‌ها نسبت به پیش رفتن به سمت یک جنگ ناگهانی افزایش یافته است. درست است که نه حزب الله و نه جنبش حماس خواهان جنگ افروزی نیستند اما آماده‌اند تا تنش‌ها و درگیری‌ها با اسرائیل را افزایش دهند. خطرات حرکت به سمت درگیری شدت گرفته است. این در حالیست که چند ماه قبل شاهد این شرایط نبوده‌ایم.

پیش از این اسحاق بریک یکی از ژنرال‌های نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده بود که مشکلات نیروی هوایی ارتش این رژیم باعث شده تبدیل به هدف راهبردی برای نیروهای مقاومت شود.

رسانه‌های عبری زبان نیز نسبت به کاهش توانمندی‌های نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند.

در حالی محافل رسانه‌ای و امنیتی رژیم صهیونیستی نبست به کاهش توان ارتش این رژیم هشدار می‌دهند که نیروهای مقاومت فلسطین به تازگی یک مانور نظامی گسترده در غزه برگزار کردند. شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که مانور نظامی نیروهای مقاومت فلسطین تحت عنوان «الرکن الشدید ۴» با شلیک گسترده موشک‌ها و حمله به مواضع دشمن فرضی و ربودن نظامیان دشمن آغاز شد و یک جنگ گسترده با تل آویو را شبیه سازی کرد.

در این گزارش آمده است: رزمایش نیروهای فلسطینی یک پیام ازسوی این نیروها در برابر تهدیدات اسرائیل مبنی بر بازگشت به سیاست ترور به شمار می‌رود. رزمایش نیروهای فلسطینی یک نمایش منحصر به فرد از قدرت در نوار غزه محسوب می‌شود.

این شبکه همچنین بخش‌هایی از رزمایش گروه‌های مقاومت در نوار غزه را منتشر کرد و گزارش داد که رزمایش مذکور زیر نظر اتاق عملیات مشترک گروه‌های فلسطینی برگزار شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: رزمایش الرکن الشدید برای چهارمین سال است که برگزار می‌شود و در آن موشک‌های ساخته شده با شلیک به سمت دریا آزمایش می‌شوند. همچنین عملیات ربایش یک سرباز اسرائیلی نیز در این رزمایش شبیه سازی شده است. پیام این رزمایش این است که آرامش نسبی در نوار غزه از زمان عملیات اخیر اسرائیل در این منطقه پایان قصه نیست.