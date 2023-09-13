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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۰۲

۴۰ کشته در شهر نیالا سودان بر اثر حمله هوایی

۴۰ کشته در شهر نیالا سودان بر اثر حمله هوایی

درگیری میان نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و نیروهای محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی در سودان، همچنان از میان غیرنظامیان قربانی می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات هوایی به شهر نیالا مرکز استان دارفور جنوبی، دهها کشته برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، در جریان حمله هوایی به شهر نیالا ۴۰ نفر کشته شده‌اند.

دو بازار مردمی و محله‌های مسکونی هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.

این درحالی است که بیش از ۵۰ هزار نفر طی ماه گذشته از شهر نیالا دومین شهر بزرگ سودان از حیث جمعیت پس از پایتخت، به علت درگیری میان نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، گریخته‌اند.

روز گذشته فولکر تورک کمیسر حقوق بشری سازمان ملل، نیروهای حمیدتی را به کشتن صدها نفر در غرب دارفور متهم کرد.

لازم به ذکر است که درگیری میان نیروهای دو ژنرال از نیمه آوریل گذشته تاکنون شمار زیادی کشته و مجروح برجای گذاشته و موجب فرار هزاران نفر به سمت مناطق امن شده است.

کد مطلب 5885594

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