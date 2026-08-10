محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز و روز سهشنبه، وضعیت آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد در مناطق مختلف قم رخ میدهد.
وی گفت: برای روز دوشنبه، آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی شده است و وزش باد در برخی ساعات ادامه خواهد داشت که جهت آن شمال شرقی و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
ترابیان افزود: کمینه دمای ثبتشده برای امروز ۲۵ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است و روند تغییرات دمایی در مقایسه روزانه نشان میدهد دمای هوا در روز جاری نسبت به روز گذشته افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: در روز سهشنبه نیز شرایط جوی استان عمدتاً پایدار و آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود که جهت آن شرقی و سرعت آن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
دمای هوا سهشنبه کاهش مییابد
کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: برای روز سهشنبه کمینه دمای ۲۶ درجه و بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است و با وجود افزایش دمای هوا در مقایسه با روز قبل، روند دما در روز سهشنبه کاهشی خواهد بود.
ترابیان گفت: در روز چهارشنبه آسمان استان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ میدهد و شرایط جوی در بخش عمدهای از این روز همچنان صاف پیشبینی شده است.
وی افزود: از اواخر وقت روز چهارشنبه تغییراتی در وضعیت آسمان استان آغاز میشود و افزایش ابر در سطح استان رخ خواهد داد که زمینهساز تغییر شرایط جوی در روز پنجشنبه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: روز پنجشنبه آسمان استان کمی تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش ابر همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.
پنجشنبه وزش باد شدت میگیرد
ترابیان اظهار کرد: در روز پنجشنبه علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، در برخی نقاط استان احتمال وقوع گردوخاک نیز پیشبینی شده است و این شرایط میتواند بخشهایی از استان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی گفت: وزش باد در مناطق مرتفعتر واقع در بخشهای غربی و جنوبی استان قم طی روز پنجشنبه ملایمتر خواهد بود و شدت وزش باد در این مناطق نسبت به سایر نقاط کمتر پیشبینی میشود.
ترابیان افزود: بر اساس دادههای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، دستجرد با کمینه دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، جمکران با بیشینه دمای ۳۹.۲ درجه سانتیگراد گرمترین بعدازظهر را در میان نقاط مورد بررسی استان داشته است.
دستجرد خنکترین و جمکران گرمترین بود
کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، شرایط جوی استان طی روزهای دوشنبه و سهشنبه عمدتاً با آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد همراه خواهد بود و از اواخر وقت چهارشنبه نیز افزایش ابر در سطح استان آغاز میشود.
ترابیان گفت: مهمترین تغییر جوی در پایان هفته مربوط به روز پنجشنبه است که افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان پیشبینی شده است.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تغییر شرایط جوی در پایان هفته خبر داد و گفت: احتمال وقوع گردوخاک در برخی نقاط قم پیشبینی شده و دمای هوا نیز روند کاهشی خواهد داشت.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی استان قم اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز و روز سهشنبه، وضعیت آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد در مناطق مختلف قم رخ میدهد.
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