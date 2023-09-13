تداوم درگیری در عین الحلوه لبنان با ۳۱ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، درگیری‌ها میان نیروهای مسلح وابسته به جنبش فتح در اردوگاه آوارگان فلسطینی «عین‌الحلوه» واقع در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و با وجود تلاش‌ها برای برقرای آتش‌بس فوری، این درگیری‌ها امروز تشدید شد.

خبرنگار رسانه لبنانی النشره در صیدا گزارش داد که در جریان درگیری‌های امروز چهارشنبه در اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه ۷ تن کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند و درگیری‌ها همچنان ادامه دارند.

در همین ارتباط، دیروز سه‌شنبه «موسی ابومرزوق» نایب رئیس جنبش حماس در خارج از فلسطین در سفری چند روزه و در راستای تلاش برای کنترل اوضاع اردوگاه عین الحلوه و پایان درگیری‌ها در این اردوگاه فلسطینی، وارد لبنان شد.

به گزارش منابع خبری، باوجود تلاش‌های دولت و ارتش لبنان و همچنین گروه‌های فلسطینی برای آرام کردن اوضاع در اردوگاه «عین الحلوه»، درگیری‌ها در این اردوگاه که از روز شنبه از سرگرفته شد، متوقف نشده است.

از سوی دیگر، حزب الله لبنان با ابراز تأسف درباره درگیری‌های اخیر بین گروه‌های فلسطینی در اردوگاه عین الحلوه (جنوب لبنان)، تداوم درگیری‌ها را به نفع رژیم صهیونیستی است.

اردوگاه عین الحلوه در اواخر ماه ژوئیه گذشته شاهد درگیری میان نیروهای جنبش فتح و برخی گروه‌های دیگر فلسطینی بود که در آن ۱۱ تن کشته و بیش از ۶۰ تن زخمی شدند. این درگیری‌ها آسیب زیادی به زیرساخت‌های اردوگاه وارد کرد.