دستگیری ۲ رمال در کهگیلویه/ کلاهبرداری ۲٠ میلیارد ریالی از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: با رصد و پایش کارکنان پلیس فتای این فرماندهی، مشخص شد افرادی با ایجاد پیجهای اینستاگرام و با تبلیغات گسترده تحت عنوان بختگشایی، رفع مشکلات خانوادگی، طلسم بچهدار شدن، دستیابی به ثروت و سایر ترفندها افراد را ترغیب به گرفتن فال و دعانویسی کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از آنها میکردند.
وی ابراز داشت: با بررسیها و اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی متهمان در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی و با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتهای به وجود آمده با تشکیل تیم ویژهای از کارشناسان پلیس فتا با همکاری و پشتیبانی یگان امداد انتظامی این شهرستان، با هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دو متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه، گفت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۶ دستگاه تلفن همراه، یک دستگاه لپتاپ و سایر اشیا رمالی کشف کردند.
وی افزود: متهمان در ابتدا با کتمان موضوع سعی در گمراه کردن پلیس و اخلال در روند رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت را داشتند که پس از ارائه مستندات و ادله دیجیتال و شواهد به جرم خود اعتراف کردند.
موسوی در پایان با اشاره به اینکه متهمان به ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از آحاد شهروندان در سراسر کشور اعتراف کردند به شهروندان توصیه کرد: به تبلیغاتی که از طریق فضای مجازی به ویژه در شبکههای اجتماعی منتشر میشود اعتماد نکنند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
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