به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اعلام کرد: حزب‌الله به عراق، مرجعیت، دولت و ملت این کشور، به مناسبت این دستاورد تاریخی بزرگ تبریک می گوید.

در این بیانیه آمده است: این نیروها در حالی که ناکام و خوار شده بودند، از عراق خارج شدند؛ خروجی که پس از آن صورت گرفت که همه طمع‌ورزی‌های آنها بر باد رفت و نتوانستند اهداف ترسیم‌شده خود را در برابر اراده آزاد ملت عراق محقق کنند.

حزب الله لبنان تاکید کرد: بیش از دو دهه از حمله و اشغال عراق و تبعات آن از جمله تروریسم، سلطه، زورگویی و سرکوب ملت عراق، ایجاد فتنه میان فرزندان این کشور و غارت ثروت‌های آن گذشت. این اقدامات، فجایع، ویرانی و رنج‌های بسیاری بر جای گذاشت.

در این بیانیه آمده است: این دستاورد محقق نمی‌شد مگر با ایستادگی ملت سرافراز عراق، مقاومت شجاعانه، اراده آزاد و مستحکم آن و عزم راسخ برای مقابله با اشغالگری و بیرون راندن اشغالگران از سرزمین خود؛ همچنین با فداکاری‌های بزرگی که در این راه انجام داد و هزاران شهید و زخمی که تقدیم کرد.

حزب الله لبنان افزود: این دستاورد بار دیگر تأکید می‌کند که هرقدر زمان طولانی شود و فداکاری‌ها افزایش یابد و هرقدر قدرت، تکبر، سلطه و توحش اشغالگر بیشتر شود و هرقدر ابزارهای قدرت و سرکوب در اختیار داشته باشد، نخواهد توانست ملت‌های آزاده را به تسلیم وادار کند یا اراده آنها را درهم بشکند.

در این بیانیه آمده است: سرنوشت اشغالگران در برابر آگاهی، ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و پایبندی آنها به حقوق خود برای داشتن آزادی، حاکمیت و استقلال، چیزی جز افول، شکست و سقوط نخواهد بود.

حزب‌الله در پایان، ضمن تبریک این رویداد تاریخی به عراق، برای این کشور عزت، سربلندی و شکوفایی مستمر و برای فرزندان، رهبران و مراجع آن، صلح و توفیق پایدار آرزو کرد.

این حزب همچنین به مجاهدان، شهدا و مجروحان و همه آزادگانی که به برکت فداکاری‌ها و خون‌های خود، راه را برای آغاز پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا هموار کردند، درود فرستاد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که آمریکا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به مأموریت نظامی خود در عراق پایان داد و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این کشور را ترک کردند.