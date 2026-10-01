هشدار درباره تخریب ابنیه تاریخی بوشهر؛ «هفت بنگله» تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در استان بوشهر اظهار کرد: حفظ و احیای ابنیه تاریخی استان نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و وزارت میراث‌فرهنگی باید موضوع ساختمان‌های تاریخی در اختیار سایر دستگاه‌ها را در سطح دولت پیگیری کند.

وی افزود: نمایندگان استان آمادگی دارند با هماهنگی دولت و دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات حوزه گردشگری همکاری کنند و با وجود شرایط دشوار، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این بخش باشد.

تخریب بناهای تاریخی بوشهر در انتظار تصمیم دولت

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: تحقق اهداف این وزارتخانه در حوزه حفظ و احیای میراث تاریخی، نیازمند افزایش هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های دولتی در سطح کلان است.

پورکبگانی با تأکید بر ضرورت صیانت از معماری تاریخی بوشهر تصریح کرد: برخی بناهای تاریخی استان در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارند و به دلیل نبود توجه کافی، در معرض تخریب هستند.

وی با اشاره به عمارت هفت‌بنگله گفت: این مجموعه از بناهای تاریخی مربوط به دوره حضور انگلیسی‌ها در بوشهر است و تاکنون دو مورد از بناهای این مجموعه از بین رفته و وضعیت ساختمان‌های باقی‌مانده نیز نیازمند رسیدگی فوری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از وزیر میراث‌فرهنگی انتظار می‌رود با توجه به اینکه بخشی از دستگاه‌های دارای ساختمان‌های تاریخی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، موضوع بازپس‌گیری، احیا و تغییر کاربری این بناها را با وزیر اقتصاد پیگیری کند.

وی افزود: حفظ و احیای ابنیه تاریخی بوشهر علاوه بر صیانت از هویت تاریخی استان، می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای برای توسعه گردشگری و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.