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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

هشدار درباره تخریب ابنیه تاریخی بوشهر؛ «هفت بنگله» تعیین تکلیف شود

هشدار درباره تخریب ابنیه تاریخی بوشهر؛ «هفت بنگله» تعیین تکلیف شود

بوشهر - رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس با هشدار نسبت به روند تخریب برخی بناهای تاریخی استان، خواستار تعیین تکلیف فوری ساختمان‌های تاریخی در اختیار دستگاه‌های اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه در استان بوشهر اظهار کرد: حفظ و احیای ابنیه تاریخی استان نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و وزارت میراث‌فرهنگی باید موضوع ساختمان‌های تاریخی در اختیار سایر دستگاه‌ها را در سطح دولت پیگیری کند.

وی افزود: نمایندگان استان آمادگی دارند با هماهنگی دولت و دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات حوزه گردشگری همکاری کنند و با وجود شرایط دشوار، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این بخش باشد.

تخریب بناهای تاریخی بوشهر در انتظار تصمیم دولت

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: تحقق اهداف این وزارتخانه در حوزه حفظ و احیای میراث تاریخی، نیازمند افزایش هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های دولتی در سطح کلان است.

پورکبگانی با تأکید بر ضرورت صیانت از معماری تاریخی بوشهر تصریح کرد: برخی بناهای تاریخی استان در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارند و به دلیل نبود توجه کافی، در معرض تخریب هستند.

وی با اشاره به عمارت هفت‌بنگله گفت: این مجموعه از بناهای تاریخی مربوط به دوره حضور انگلیسی‌ها در بوشهر است و تاکنون دو مورد از بناهای این مجموعه از بین رفته و وضعیت ساختمان‌های باقی‌مانده نیز نیازمند رسیدگی فوری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از وزیر میراث‌فرهنگی انتظار می‌رود با توجه به اینکه بخشی از دستگاه‌های دارای ساختمان‌های تاریخی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، موضوع بازپس‌گیری، احیا و تغییر کاربری این بناها را با وزیر اقتصاد پیگیری کند.

وی افزود: حفظ و احیای ابنیه تاریخی بوشهر علاوه بر صیانت از هویت تاریخی استان، می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای برای توسعه گردشگری و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6964847

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