توقع مردم از مسئولان استانی رعایت عدالت در توزیع اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان اظهار داشت: انتظار مردم از مقامات و مسئولان استانی توزیع عادلانه بودجه، اعتبارات و امکانات در همه استان است.

وی افزود: افراد زیادی از برخی اظهارات و اقدامات مسئولان استانی گلایه مندند. اینکه ۲۵ درصد مصوبات و چهار هزار میلیارد اعتبارات مربوط به یک شهرستان باشد عادلانه نیست. قطعاً این مسئولان با دلسوزی در این زمینه تجدید نظر و جبران خواهند کرد.

وی با اشاره به مشکل چندین ساله روستای برکه چوپان از توابع کنگان در خصوص راه ورودی به روستا بیان داشت: اهالی روستا به دلیل بروز حوادث زیاد در این مسیر خواهان رسیدگی و یک‌طرفه شدن مسیر و حفظ امنیت مالی و جانی اند که امیدوارم مسئولان شهرستانی به این خواسته توجه کنند.

امام جمعه کنگان با تسلیت ایام ارتحال نبی مکرم اسلام، پیامبر اعظم (ص) و حضرت ابراهیم (ع) را دو الگوی قرآنی ذکر و با عنوان اینکه خداوند در قرآن صفاتی مانند رأفت و مهربانی را که برای خود ذکر می‌کند برای پیامبر نیز بیان می‌فرماید، گفت: اگر کسی می‌خواهد شبیه‌ترین به پیامبر اسلام باشد، طبق حدیث نبوی باید با اخلاق ترین، نرم خوترین، نیکوکارترین به خویشان، محبت کننده ترین به برادران دینی، کنترل کننده خشم، بیشترین عفو و گذشت و بیشترین بردباری در راه حق را داشته باشد.

محمودی با بیان برخی ویژگی‌های نبی خاتم در نهج البلاغه و در کلام امیر بیان گفت: به تعبیر امیرالمومنین علی (ع)، پیامبر اعظم (ص) سرآمد همه امت در همه فضائل بود.

وی با تسلیت شهادت پاره تن پیامبر، امام رضا (ع)، امام رئوف را مانند امام حسین (ع) مظهر رحمه الله واسعه دانست و با استناد به سخنان امام هشتم افزود: اهل بیت علیهم السلام مظهر اسماءی حسنای الهی اند.

خطیب جمعه به مسائل جاری کشور نیز اشاره و با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب، بحران سازی و بحران آفرینی را ماهیت و سیاست شیطانی دشمن دانست و با بیان اینکه دشمن به دنبال ضعیف کردن جمهوری اسلامی ایران است به پروژه دروغ سازی دشمن اشاره و بیان کرد: دشمن به بهانه‌های واهی و دروغ پردازی در مورد برخی مسائل از جمله فوت دختر کرد ایرانی وحدت و امنیت ملی را نشانه گرفت.

محمودی افزود: کشته سازی و متهم کردن نظام و نیز بزرگنمایی رسانه‌ای از جمله تبلیغات دروغین دشمن برای دامن زدن به شعله فتنه‌ها و آشوب‌ها است اما دشمن بداند ملت با بصیرت، هوشیار و همیشه در صحنه اجازه تکرار آشوب را به فتنه گران داخلی و خارجی و نیز افراد غافل نخواهند داد.

وی به حمایت اروپا در کنار آمریکا و صهیونیست‌ها بویژه فرانسه و آلمان و سوئد از فتنه و آشوب در ایران در طول چند دهه گذشته به بهانه واهی دفاع از حقوق زن و حقوق بشر گفت: این کشورها در حالی دم از حقوق زنان می‌زنند که روزانه، هفتگی و هر چند روز در کشورشان زنان بی گناه در سایه خشونت قربانی و به قتل می رسند.

خطیب جمعه کنگان با اشاره به جنایت هولناک صهیونیست‌ها در برهنه کردن زنان و دختران و سپس تکه تکه کردن آنها با سگ‌های وحشی اشاره و گفت: حقوق بشر دروغ بزرگ غربی‌ها و مدعیانی است که شعار حقوق بشر سر می‌دهند اما در عمل نقض کننده ترین در زمینه حقوق بشر از جمله حقوق زنان اند.

تسلیت و همدردی با ملت‌های مراکش و لیبی به دلیل حوادث دلخراش در این کشورها و خسارات شدید جانی و مالی از دیگر مباحث مطرح شده در خطبه دوم بود.