نامه ضدایرانی دو نماینده کنگره آمریکا به سنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «مارکو روبیو» و «الهاندرو پادیا»، به ترتیب سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات با انتشار بیانیه‌ای مشترک از مجلس سنا خواستند «قانون مهسا» را تصویب کند.

این دو سناتور در ابتدای بیانیه خود از جریان اغتشاشات سال گذشته حمایت کردند.

دو روز پیش، پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۰ رأی موافق و سه رأی مخالف طرح ضدایرانی و خصمانه موسوم به «قانون مهسا» را به تصویب رساند.

این طرح دولت آمریکا را ملزم به اعمال تحریم علیه مقامات ارشد ایران به بهانه‌های حقوق بشری می‌کند.

با وجود آنکه این طرح نام قانون را دارد، اما برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب سنا و سپس امضای رئیس جمهور آمریکا نیز برسد و هنوز این طرح شکل قانون اجرایی را به خود نگرفته است.

این طرح نخستین بار از سوی «جیم بنکس»، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا حدود ۹ ماه پیش ارائه شده بود و از آن زمان در مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث و چانه زنی قرار داشت.

تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا حکایت از دامنه‌دار بودن سیاست خصمانه واشنگتن مقابل ایران است. سیاستی که با وجود برخی جهت‌گیری‌های مقطعی، اما همواره در طول بیش از چهار دهه گذشته به صورت ثابت و یکنواختی علیه ایران اتخاذ شده است.

در فروردین ماه امسال نیز، گروهی ۱۳۰ نفره از اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار این شدند تا سپاه پاسداران ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

در این نامه که خطاب به «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده، قانونگذاران آمریکایی ادعا کردند که ایران یک کشور حامی تروریسم است و سپاه برای دهه‌ها آزادانه و آشکارا در حال اجرای توطئه‌هایی علیه شهروندان کشورهای سراسر اتحادیه اروپا است.

در بخشی از ادعاهای نمایندگان آمریکایی آمده است که پیچیدگی‌های حقوقی در شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی بر اساس مواضع ۹۳۱ قانون اتحادیه اروپا قابل درک است. با این حال نظر به تهدید فزاینده ایران علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شهروندان آنها، از اتحادیه اروپا خواسته می‌شود که با این موضوع با نهایت فوریت برخورد کند.

پیش از آن نیز، وبگاه «واشنگتن فری بیکن» در گزارشی اعلام کرده بود که تعدادی از نمایندگان جمهوریخواه در کنگره آمریکا در صدد هستند تا از طریق تصویب طرحی مانع از اقدام احتمالی دولت «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور در خصوص حذف سپاه پاسداران از فهرست موهوم «تروریسم» شوند.

«واشنگتن فری بیکن» در این خصوص اعلام کرد که بر اساس یک نسخه از طرح پیشنهادی «برایان ماست» و «اسکات پری» ۲ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا که به دست این وبگاه رسیده است، از تلاش احتمالی دولت «بایدن» برای لغو تحریم‌های مربوط به سپاه درصورت توافق با تهران در ارتباط با نشست وین (با هدف برچیدن تحریم‌های ضدایرانی) جلوگیری خواهد شد. این طرح در صورتی که به قانون تبدیل می‌شد، کاخ سفید را از حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ادعایی سازمان‌های تروریستی خارجی بدون تأیید کنگره منع می‌کند.