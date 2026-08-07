خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جهاددانشگاهی از جمله نهادهایی است که طی بیش از چهار دهه فعالیت، تلاش کرده است میان دانشگاه، پژوهش، فناوری و نیازهای جامعه پیوندی عملی برقرار کند. این نهاد در کهگیلویه و بویراحمد نیز با اجرای طرح‌های فناورانه، توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ورود به حوزه‌های نوین فناوری، درصدد ایفای نقش مؤثر در توسعه استان است.

در آستانه شانزدهم مرداد، سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، عیسی فتحی سرپرست جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، مهم‌ترین برنامه‌ها، پروژه‌ها و چشم‌اندازهای این نهاد را تشریح کرد.

مهم‌ترین رویکرد جهاددانشگاهی استان در دوره جدید چیست؟

جهاددانشگاهی نهادی مأموریت‌محور است و تلاش می‌کند نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کرده و برای رفع آنها راهکارهای علمی، پژوهشی و فناورانه ارائه دهد. فعالیت‌های ما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، تجاری‌سازی دانش و اشتغال متمرکز شده و هدف اصلی نیز حل مسائل استان با استفاده از ظرفیت‌های علمی است.

در این مسیر توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، اجرای پروژه‌های مسئله‌محور، گسترش ارتباط با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، توجه به تولید غذای سالم، توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهی و بهره‌گیری از توان نخبگان و پژوهشگران از اولویت‌های اصلی ماست.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های جهاددانشگاهی، کارخانه تولید آفت‌کش‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های گیاه‌پایه گچساران است. این طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های فناورانه استان محسوب می‌شود که در شهرک صنعتی چهاربیشه گچساران در حال اجراست و خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت مناسبی داشته است.

امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، در نیمه دوم امسال خط تولید عصاره و اسانس این کارخانه راه‌اندازی شود.

هدف این مجموعه تنها تولید یک محصول صنعتی نیست؛ بلکه ایجاد زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی، افزایش سطح زیر کشت این محصولات، تولید آفت‌کش‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های گیاهی، کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی، تولید غذای سالم، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای استان را دنبال می‌کند.

این طرح از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و برای تکمیل آن حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. خوشبختانه در پایان سال گذشته نیز بیش از ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای آن جذب شد که روند اجرای پروژه را شتاب بخشید.

چه برنامه‌ای برای توسعه آموزش و ارتباط با دانشگاه‌های استان دارید؟

آموزش یکی از مأموریت‌های اصلی جهاددانشگاهی است. تلاش داریم دفاتر جهاددانشگاهی را در دانشگاه یاسوج و دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی کنیم تا ارتباط نزدیک‌تری با جامعه دانشگاهی برقرار شود.

همچنین توسعه مراکز آموزشی در شهرستان‌های گچساران و دهدشت در دستور کار قرار دارد.

بخش عمده آموزش‌های ما کوتاه‌مدت، کاربردی، مهارتی و اشتغال‌محور است؛ آموزش‌هایی که متناسب با نیاز بازار کار طراحی می‌شوند و می‌توانند زمینه ورود جوانان به بازار اشتغال را فراهم کنند.

از سوی دیگر، مرکز آزمون جهاددانشگاهی نیز از سال ۱۳۹۷ تاکنون به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ آزمون استخدامی را با رعایت کامل استانداردهای امنیت، سلامت و دقت برگزار کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

یکی دیگر از طرح‌های مهم، ایجاد مرکز تخصصی ژنتیک در یاسوج است. این پروژه با چه هدفی دنبال می‌شود؟

مطالعات و آمارها نشان می‌دهد نرخ معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد از میانگین کشور بالاتر است و بخشی از این موضوع به مسائل ژنتیکی و ازدواج‌های فامیلی بازمی‌گردد.

بر همین اساس راه‌اندازی مرکز چندمنظوره تخصصی آزمایشگاه ژنتیک را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مجوزهای لازم اخذ شده، ساختمان آماده است و بخشی از تجهیزات نیز خریداری شده است.

با راه‌اندازی این مرکز، بسیاری از خدمات تخصصی ژنتیک که امروز مردم برای دریافت آنها مجبور به مراجعه به استان‌های دیگر هستند، در داخل استان ارائه خواهد شد و این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه خواهد داشت.

فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی چه جایگاهی در برنامه‌های این نهاد دارد؟

حوزه فرهنگی یکی از ارکان اصلی جهاددانشگاهی است. هدف ما تربیت دانشجویانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار در جامعه است.

در همین راستا برنامه‌هایی همچون کرسی‌های آزاداندیشی، مسابقات ملی مناظره دانشجویان، اردوهای علمی و فرهنگی، نشست‌های تخصصی، جشنواره‌های فرهنگی و هنری، برنامه‌های قرآنی، ادبیات پایداری، ایثار و شهادت و همچنین دوره‌های آموزشی مختلف برگزار می‌شود.

در کنار این فعالیت‌ها، اجرای پویش «نذر اهدای خون»، آموزش رایگان کمک‌های اولیه، سازماندهی نیروهای داوطلب برای شرایط اضطراری و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز بخشی از مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی جهاددانشگاهی استان است.

جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش چه ظرفیت‌هایی برای استان ایجاد کرده است؟

طی سال‌های گذشته پروژه‌های پژوهشی متعددی برای دستگاه‌های اجرایی انجام داده‌ایم و آمادگی داریم متناسب با نیاز هر دستگاه، مطالعات کاربردی و پروژه‌های پژوهشی مورد نیاز را اجرا کنیم.

اعتقاد داریم تصمیم‌گیری‌های مدیریتی زمانی موفق خواهند بود که بر پایه داده‌های علمی و مطالعات دقیق شکل بگیرند و جهاددانشگاهی می‌تواند در این زمینه بازوی علمی دستگاه‌های اجرایی باشد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) چه ظرفیتی برای استان دارد؟

یکی از ظرفیت‌های ارزشمند جهاددانشگاهی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) است که بیش از دو دهه سابقه فعالیت تخصصی در حوزه نظرسنجی، پیمایش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را دارد.

امروز بسیاری از تصمیم‌های کلان بدون شناخت دقیق از افکار عمومی و مطالبات مردم اتخاذ می‌شود؛ در حالی که داده‌های معتبر افکارسنجی می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری را اصلاح کند.

ایسپا این توانایی را دارد که با اجرای نظرسنجی‌های علمی، نگرش مردم نسبت به موضوعات مختلف را استخراج کرده و در اختیار مدیران قرار دهد تا تصمیم‌ها بر مبنای واقعیت‌های جامعه اتخاذ شود.

برنامه‌های جهاددانشگاهی در حوزه انتشار آثار علمی چیست؟

امسال سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در استان راه‌اندازی می‌شود؛ مجموعه‌ای که از معتبرترین ناشران علمی کشور محسوب می‌شود.

این ظرفیت فرصت مناسبی برای اساتید دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان، فرهنگیان و صاحبان آثار علمی خواهد بود تا بتوانند کتاب‌های خود را با کیفیت علمی مناسب، هزینه کمتر و در زمان کوتاه منتشر کنند.

سخن پایانی؟

جهاددانشگاهی امروز سرمایه‌ای علمی، فرهنگی و فناورانه برای کشور است و در کهگیلویه و بویراحمد نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و نیروهای متخصص، پروژه‌های بر زمین مانده را به سرانجام برسانیم، فناوری را به خدمت توسعه استان درآوریم، زمینه اشتغال دانش‌بنیان را تقویت کنیم و خدماتی ارائه دهیم که مستقیماً در زندگی مردم اثرگذار باشد. مسیر ما، حل مسائل استان با تکیه بر دانش، پژوهش، نوآوری و سرمایه انسانی است.