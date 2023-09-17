خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با رهاسازی نخاله‌های ساختمانی و فضولات و لاشه‌های دام‌های سبک و سنگین و مرغ و زباله، در حوزه شهرستان خاش که محدود و منحصر به یک نقطه نبوده و در اکثر نقاط شهر قابل‌مشاهده است، این خطه از استان سیستان و بلوچستان وضعیتی تأسف‌بار در حوزه بهداشتی به خود گرفته و سلامتی شهروندان در خطر است.

به‌عنوان نمونه معضل رهاسازی احشام مرده و فضولات حیوانی و پس‌مانده مرغ‌های کشتار شده در مرغ‌فروشی‌ها و نیز مصالح ساختمانی و غیره در اطراف مسجد جامع الخلیل و فرمانداری خاش که برای عابران پیاده و نیز نمازگزاران معضل تهدیدکننده سلامت بوده و لازم است، محیط‌زیست و بهداشت و شهرداری برای مقابله با آن فکری کنند، زیرا محل تجمع سگ‌های ولگرد و حشرات و حیوانات موذی دیگر بوده و علاوه بر آن بوی متعفن لاشه‌ها و زباله‌ها برای رهگذران و عابران آزاردهنده است.

باتوجه‌به گلایه‌های شهروندان، خبرنگار مهر به سراغ شهردار خاش رفته تا این موضوع را از وی پیگیری کند.



جمع‌آوری روزانه ۱۵۰ تن زباله در خاش

شهردار خاش گفت: روزانه بالغ بر ۱۵۰ تن زباله از نقاط مختلف این شهر جمع‌آوری و معدوم می‌شود.

مهدی شهنوازی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در هسته مرکزی خاش جمع‌آوری زباله‌ها به‌روز بوده و در برخی نقاط حاشیه‌ای شهر جمع‌آوری زباله‌ها به‌صورت یک روز درمان و به‌صورت زوج و فرد انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، شهرداری خاش نسبت به جذب نیرو برای حوزه خدمات شهر اقدام کرده، اما در موضوع تأمین لوازم نظافت شهر برای پاکبانان و دستگاه‌های حمل و جمع‌آوری مکانیزه زباله‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که نیازمند توجه مسئولان برای حل آنها هستیم.

شهردار خاش ادامه داد: معضل رهاسازی فاضلاب و نخاله‌های ساختمانی و فضولات حیوانی و ضایعات مرغ‌های کشتار شده در مرغ‌فروشی‌ها به‌شدت آزاردهنده بوده و شهرداری به‌تنهایی قادر به مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و سلامتی افراد جامعه نیست و باید در کمیته پسماند استان و با همکاری سایر دستگاه‌های عضو برای رفع این معضل تدبیر شود.

وی تأکید کرد: شهرداری خاش در حد توان خود برای نظافت شهر اقدام می‌کند، بنابراین در بسیاری از نقاط غیر پوشش احتیاج به همراهی و مساعدت دولت داریم.