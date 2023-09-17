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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

مهر گزارش می‌دهد؛

وضعیت بهداشتی تأسف‌بار در خاش/ اقدام عاجل لازم است+ فیلم

وضعیت بهداشتی تأسف‌بار در خاش/ اقدام عاجل لازم است+ فیلم

خاش- رهاسازی نخاله‌های ساختمانی، فضولات و لاشه‌های دام‌های سبک‌وسنگین، مرغ و زباله، شهرستان خاش در سیستان و بلوچستان را با وضعیت بهداشتی تأسف‌باری مواجه کرده و سلامتی شهروندان در خطر است.

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خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با رهاسازی نخاله‌های ساختمانی و فضولات و لاشه‌های دام‌های سبک و سنگین و مرغ و زباله، در حوزه شهرستان خاش که محدود و منحصر به یک نقطه نبوده و در اکثر نقاط شهر قابل‌مشاهده است، این خطه از استان سیستان و بلوچستان وضعیتی تأسف‌بار در حوزه بهداشتی به خود گرفته و سلامتی شهروندان در خطر است.

به‌عنوان نمونه معضل رهاسازی احشام مرده و فضولات حیوانی و پس‌مانده مرغ‌های کشتار شده در مرغ‌فروشی‌ها و نیز مصالح ساختمانی و غیره در اطراف مسجد جامع الخلیل و فرمانداری خاش که برای عابران پیاده و نیز نمازگزاران معضل تهدیدکننده سلامت بوده و لازم است، محیط‌زیست و بهداشت و شهرداری برای مقابله با آن فکری کنند، زیرا محل تجمع سگ‌های ولگرد و حشرات و حیوانات موذی دیگر بوده و علاوه بر آن بوی متعفن لاشه‌ها و زباله‌ها برای رهگذران و عابران آزاردهنده است.

باتوجه‌به گلایه‌های شهروندان، خبرنگار مهر به سراغ شهردار خاش رفته تا این موضوع را از وی پیگیری کند.

وضعیت بهداشتی تأسف‌بار در خاش/ اقدام عاجل لازم است+ فیلم

وضعیت بهداشتی تأسف‌بار در خاش/ اقدام عاجل لازم است+ فیلم
جمع‌آوری روزانه ۱۵۰ تن زباله در خاش

شهردار خاش گفت: روزانه بالغ بر ۱۵۰ تن زباله از نقاط مختلف این شهر جمع‌آوری و معدوم می‌شود.

مهدی شهنوازی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در هسته مرکزی خاش جمع‌آوری زباله‌ها به‌روز بوده و در برخی نقاط حاشیه‌ای شهر جمع‌آوری زباله‌ها به‌صورت یک روز درمان و به‌صورت زوج و فرد انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، شهرداری خاش نسبت به جذب نیرو برای حوزه خدمات شهر اقدام کرده، اما در موضوع تأمین لوازم نظافت شهر برای پاکبانان و دستگاه‌های حمل و جمع‌آوری مکانیزه زباله‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که نیازمند توجه مسئولان برای حل آنها هستیم.

شهردار خاش ادامه داد: معضل رهاسازی فاضلاب و نخاله‌های ساختمانی و فضولات حیوانی و ضایعات مرغ‌های کشتار شده در مرغ‌فروشی‌ها به‌شدت آزاردهنده بوده و شهرداری به‌تنهایی قادر به مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و سلامتی افراد جامعه نیست و باید در کمیته پسماند استان و با همکاری سایر دستگاه‌های عضو برای رفع این معضل تدبیر شود.

وی تأکید کرد: شهرداری خاش در حد توان خود برای نظافت شهر اقدام می‌کند، بنابراین در بسیاری از نقاط غیر پوشش احتیاج به همراهی و مساعدت دولت داریم.

کد مطلب 5887644

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