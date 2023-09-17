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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

وزیر نیرو اعلام کرد؛

تلاش برای بیشترین بهره‌برداری از بارش‌های پاییزی

تلاش برای بیشترین بهره‌برداری از بارش‌های پاییزی

وزیر نیرو با بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که از بارش‌های پاییزی بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم، افزود: پروژه‌های اولویت‌دار آب استان‌ها مطابق جدول زمان‌بندی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "علی‌اکبر محرابیان" صبح امروز یکشنبه، در نشست سراسری مدیران ستادی و مدیران عامل آب منطقه‌ای کشور به منظور ادامه بررسی آخرین وضعیت و زمان بهره‌برداری پروژه‌های اولویت‌دار و اضطراری بخش آب، ضمن اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر افزایش بارش‌ها در پاییز امسال گفت: این امر در چنین شرایطی در کنار امیدبخشی در افزایش منابع آبی کشور، زنگ خطری برای ما محسوب می‌شود و لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مهار سیلاب به خصوص در بستر رودخانه‌ها و نیز اجرای پروژه‌های اضطراری، رفع انسداد و لایروبی رودخانه‌ها در دستور کار باشد.

وزیر نیرو در همین زمینه افزود: به واسطه برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد تلاش داریم از بارش‌های پاییزی با کمترین خسارت، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. در چنین شرایطی باید نقاط گلوگاهی و حادثه خیز مناطق مختلف کشور مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیشبرد و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت آب کشور ادامه داد: قرار است به نحوی مدیران صنعت آب کشور مدیریت کنند که در زمان‌های معین و طبق جدول، پروژه‌ها به سرانجام برسند و افتتاح شوند.

وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه در برخی از استان‌های کشور حدود ۱۳ تا ۱۵ پروژه اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است تاکید کرد: بر این اساس انتظار می‌رود به نحوی مدیریت شود که همه پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های اولویت‌دار مطابق جدول زمان‌بندی پیگیری شود.

به گفته وزیر نیرو، مهم‌ترین پارامتر و شاخص ارزیابی مدیران توسط دولت، ملت و نظام اجرای به موقع و کیفی این پروژه‌ها است.

محرابیان در پایان خاطرنشان کرد: اکنون در آستانه بارش‌ها هستیم و برنامه منابع و مصارف از دو هفته دیگر آغاز می‌شود، بر این اساس لازم است مدیران حوضه آبریز، جداول منابع و مصارف را آماده و برای تصویب ارائه دهند تا مدیریت منابع آب کشور بر اساس این برنامه صورت بگیرد.

کد مطلب 5887790

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