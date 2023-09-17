به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "علی‌اکبر محرابیان" صبح امروز یکشنبه، در نشست سراسری مدیران ستادی و مدیران عامل آب منطقه‌ای کشور به منظور ادامه بررسی آخرین وضعیت و زمان بهره‌برداری پروژه‌های اولویت‌دار و اضطراری بخش آب، ضمن اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر افزایش بارش‌ها در پاییز امسال گفت: این امر در چنین شرایطی در کنار امیدبخشی در افزایش منابع آبی کشور، زنگ خطری برای ما محسوب می‌شود و لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مهار سیلاب به خصوص در بستر رودخانه‌ها و نیز اجرای پروژه‌های اضطراری، رفع انسداد و لایروبی رودخانه‌ها در دستور کار باشد.

وزیر نیرو در همین زمینه افزود: به واسطه برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد تلاش داریم از بارش‌های پاییزی با کمترین خسارت، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم. در چنین شرایطی باید نقاط گلوگاهی و حادثه خیز مناطق مختلف کشور مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیشبرد و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعت آب کشور ادامه داد: قرار است به نحوی مدیران صنعت آب کشور مدیریت کنند که در زمان‌های معین و طبق جدول، پروژه‌ها به سرانجام برسند و افتتاح شوند.

وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه در برخی از استان‌های کشور حدود ۱۳ تا ۱۵ پروژه اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است تاکید کرد: بر این اساس انتظار می‌رود به نحوی مدیریت شود که همه پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های اولویت‌دار مطابق جدول زمان‌بندی پیگیری شود.

به گفته وزیر نیرو، مهم‌ترین پارامتر و شاخص ارزیابی مدیران توسط دولت، ملت و نظام اجرای به موقع و کیفی این پروژه‌ها است.

محرابیان در پایان خاطرنشان کرد: اکنون در آستانه بارش‌ها هستیم و برنامه منابع و مصارف از دو هفته دیگر آغاز می‌شود، بر این اساس لازم است مدیران حوضه آبریز، جداول منابع و مصارف را آماده و برای تصویب ارائه دهند تا مدیریت منابع آب کشور بر اساس این برنامه صورت بگیرد.