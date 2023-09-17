تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین حسینی در مرزهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، از ۲۷ مرداد تا ۲۵ شهریورماه و مصادف با ایام اربعین حسینی امسال، ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۹۴ زائر برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان تردد کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر این اساس، در بازه زمانی یادشده یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۷۵۴ زائر ایرانی و ۲۷۰ هزار و ۴۵۸ زائر خارجی از مرزهای استان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از کشور خارج شدند.

در این مدت یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۷۳۰ زائر ایرانی و ۸۸ هزار و ۲۵۲ زائر خارجی پس از زیارت عتبات عالیات و پایان دادن به راهپیمایی اربعین حسینی از طریق مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه به کشور بازگشته‌اند.

سهم مرز شلمچه از مجموع ترددهای راهپیمایی اربعین حسینی امسال یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۶۸ زائر ایرانی و خارجی و سهم مرز چذابه ۸۵۰ هزار و ۲۶ زائر بوده است.

استان خوزستان دارای دو گذرگاه مرزی بین المللی شلمچه و چذابه است.