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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

در ایام اربعین انجام شد؛

تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین حسینی در مرزهای خوزستان

تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین حسینی در مرزهای خوزستان

اهواز - تردد ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۹۴ زائر در ایام اربعین حسینی امسال در مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ۲۷ مرداد تا ۲۵ شهریورماه و مصادف با ایام اربعین حسینی امسال، ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۹۴ زائر برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان تردد کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر این اساس، در بازه زمانی یادشده یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۷۵۴ زائر ایرانی و ۲۷۰ هزار و ۴۵۸ زائر خارجی از مرزهای استان برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از کشور خارج شدند.

در این مدت یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۷۳۰ زائر ایرانی و ۸۸ هزار و ۲۵۲ زائر خارجی پس از زیارت عتبات عالیات و پایان دادن به راهپیمایی اربعین حسینی از طریق مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه به کشور بازگشته‌اند.

سهم مرز شلمچه از مجموع ترددهای راهپیمایی اربعین حسینی امسال یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۶۸ زائر ایرانی و خارجی و سهم مرز چذابه ۸۵۰ هزار و ۲۶ زائر بوده است.

استان خوزستان دارای دو گذرگاه مرزی بین المللی شلمچه و چذابه است.

کد مطلب 5887865

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