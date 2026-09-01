به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ فرهاد ابدالچگنی پیش از ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی گزارش واصله مبنی بر تیراندازی به خودروهای عبوری و قدرتنمایی با سلاح در شهرستان خرمآباد، شناسایی و دستگیری متهم بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران شهرستان خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل این ناامنی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی او را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در بازرسی از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد شد.
سرهنگ ابدال چگنی، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
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