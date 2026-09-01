به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عمادی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکی‌ها در ماهشهر که با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت اظهار کرد: زمان سیل سال ۱۲۹۸ و هر زمان وضعیت بارندگی در بالا دست شدت می گرفت استرس ما برای مردم این منطقه بیشتر می شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به مشکل اسناد مالکیت شهرک بلوکی ها از سال ۱۳۵۲ گفت: این موضوع تاکنون گریبان گیر مردم شده بود و به دلیل نداشتن سند امکان ساخت یا بازسازی وجود نداشت که با پیگیری های مسئولین شهرستان، هیئت امنا و ... وضعیت به نحو مطلوب به استان و کشور منتقل شد.

وی تاکید کرد: دستور وزیر راه و شهرسازی تاریخی است و پس از ۵۰ سال گره از مشکل مردم باز شده است؛ استاد ۲۴۰ واحد صادر شده، تعدادی امروز بع صورت نمادین تحویل داده می شود و مابقی نیز تحویل داده خواهد شد. همچنین ساخت و ساز و بازسازی و ... انجام می گیرد.

عمادی از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که در خصوص کوی مقداد نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد سندها تک به تک در ماهشهر تحویل داده شود و نیاز نیست مردم به اهواز مراجعه داشته باشند.