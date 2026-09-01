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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

گره ۵۰ ساله اسناد کوی بلوکی‌های ماهشهر باز شد

گره ۵۰ ساله اسناد کوی بلوکی‌های ماهشهر باز شد

ماهشهر - مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: با صدور اسناد مالکیت ۲۴۰ واحد مسکونی کوی بلوکی‌ها، گره حقوقی و مالکیتی ۵۰ ساله این منطقه باز شد و امکان نوسازی و بهسازی منازل فراهم آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عمادی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکی‌ها در ماهشهر که با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت اظهار کرد: زمان سیل سال ۱۲۹۸ و هر زمان وضعیت بارندگی در بالا دست شدت می گرفت استرس ما برای مردم این منطقه بیشتر می شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به مشکل اسناد مالکیت شهرک بلوکی ها از سال ۱۳۵۲ گفت: این موضوع تاکنون گریبان گیر مردم شده بود و به دلیل نداشتن سند امکان ساخت یا بازسازی وجود نداشت که با پیگیری های مسئولین شهرستان، هیئت امنا و ... وضعیت به نحو مطلوب به استان و کشور منتقل شد.

وی تاکید کرد: دستور وزیر راه و شهرسازی تاریخی است و پس از ۵۰ سال گره از مشکل مردم باز شده است؛ استاد ۲۴۰ واحد صادر شده، تعدادی امروز بع صورت نمادین تحویل داده می شود و مابقی نیز تحویل داده خواهد شد. همچنین ساخت و ساز و بازسازی و ... انجام می گیرد.

عمادی از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که در خصوص کوی مقداد نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد سندها تک به تک در ماهشهر تحویل داده شود و نیاز نیست مردم به اهواز مراجعه داشته باشند.

کد مطلب 6934240

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