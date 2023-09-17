تظاهرات گسترده علیه شبه نظامیان آمریکایی در حسکه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، تظاهرات اعتراضی گسترده علیه شبه نظامیان آمریکایی در روستای معبدا از توابع منطقه المالکیه در حومه استان حسکه در شمال شرق سوریه برگزار شد.

تظاهرکنندگان، تحرکات شبه نظامیان جدایی طلب قسد مرتبط با اشغالگران آمریکایی علیه ساکنان شامل؛ ربودن و تعقیب فرزندان آنها و جذبشان در امور جنگی به نفع قسد، را مورد انزجار قرار دادند.

منابع محلی اعلام کردند که ساکنان روستای معبدا، جاده‌ها را با آتش زدن لاستیک بستند. آنها اقدامات شبه نظامیان آمریکایی علیه خود به ویژه ربودن جوانان و دزدیدن محصولات کشاورزی و خراج گرفتن از ساکنان و چنگ انداختن بر دارایی آنها را محکوم کردند.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند که دامنه اعتراضات گسترده‌تر شده است و ساکنان این منطقه دست به اعتصاب سراسری و بستن همه مغازه‌ها کرده اند.

لازم به ذکر است که اشغالگران آمریکایی با شبه نظامیان سرسپرده خود به نام قسد اقدام به سرقت نفت و غلات سوریه می‌کنند و مردم سوریه از نفت و غلاتی که متعلق به سرزمین شأن است، محروم می‌کنند.