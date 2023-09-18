به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای سومالی به نقل از منابع گروه تروریستی الشباب اعلام کردند که در حمله عناصر تروریستی الشباب در غرب سومالی دستکم ۱۶۷ نظامی اتیوپی کشته شدند.
به ادعای رسانهها و منابع تروریستهای الشباب، بقیه نظامیان اتیوپی به اسارت عناصر تروریستی درآمدند و پیشروی نیروهای ارتش اتیوپی متوقف شده؛ تروریستها تجهیزات نظامی آنها را نابود کردند یا به غنیمت گرفتند.
نیروهای مسلح اتیوپی و نیروهای «مأموریت انتقال اتحادیه آفریقا در سومالی» (ATMIS) هنوز درباره این حمله تروریستی اظهارنظر نکردهاند.
گفته میشود ارتش اتیوپی در روزهای اخیر سعی کرد پایگاه عملیاتی خود را در شهر «وجد» تقویت کند که تقریباً یک دهه است تحت کنترل عناصر تروریستی گروه الشباب قرار دارد.
گروهک تروریستی الشباب کنترل برخی روستاها و شهرکها در جنوب سومالی را در دست دارد و به طور مکرر با بمب گذاری، نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را در موگادیشو و شهرهای بزرگ و همچنین کشورهای همسایه سومالی از جمله اتیوپی هدف قرار میدهد.
نیروهای امنیتی سومالی طی ماههای اخیر موفق به آزادی دهها شهر، شهرک و روستا از اشغال گروهک تروریستی الشباب شده و کنترل این مناطق را به دست آورده اند. گروه تروریستی الشباب وابسته به القاعده از سال ۲۰۰۷ با حملات خونین به دنبال سرنگونی دولت موگادیشو است.
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