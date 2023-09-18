به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادی خواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که به مدیری مجرب، خانواده‌دار و عالم در حوزه ورزش و جوانان یعنی کیومرث هاشمی روی آورده و اکنون یک فرصت مغتنم به وجود آمده که ما بتوانیم از این فرصت استفاده شده برای حل مشکلات این حوزه استفاده کنیم.

وی بیان کرد: کمیسیون تخصصی فرهنگی با پیشنهاد رئیس جمهور، صلاحیت و برنامه‌های کیومرث هاشمی را با دقت نظر بررسی کرده و هاشمی با معدل بالا توانسته نظر کمیسیون را جلب کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برنامه مدونی در سطوح مختلف برای بانوان، جوانان و روستاییان ارائه کرده است.

آزادی‌خواه با اشاره به اینکه وی دارای رزومه پُر و پیمانی است و می‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند، اظهار داشت: هاشمی با انبوهی از تجارب مختلف آمده و می‌تواند مشکلات حوزه ورزش و جوانان را به درستی مدیریت کند.