به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، منابع محلی صبح امروز دوشنبه از تیراندازی به سمت یک جوان فلسطینی در نزدیکی قدس اشغالی خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر به سمت یک جوان فلسطینی در ایست بازرسی مزموریه در نزدیکی قدس اشغالی تیراندازی کرده اند.

در همین حال، منابع عبری مدعی شده اند که این جوان فلسطینی قصد حمله به صهیونیست‌ها با سلاح سرد را داشته که در نهایت نظامیان صهیونیست به سمت وی آتش گشوده اند.

ویدیویی از لحظه شلیک نظامیان صهیونیست به سمت جوان فلسطینی در ایست بازرسی مزموریه در نزدیکی قدس نیز منتشر شده است.

تخریب منازل فلسطینیان در نابلس و اریحا

نظامیان اشغالگر صهیونیست بامداد امروز دوشنبه به شهرک بیت دجن در شمال شرق نابلس یورش برده و دست به تخریب خانه‌های فلسطینیان زدند.

منابع محلی اعلام کردند که در این حمله چندین خانه و بنا تخریب شدند.

اشغالگران صهیونیست همچنین امروز دوشنبه خانه شهروندی فلسطینی را در روستای الجفتلک در اریحا تخریب کردند.



سرنگونی کوادکوپتر ارتش رژیم صهیونیستی در شرق غزه

منابع محلی اعلام کردند که جوانان فلسطینی موفق به سرنگونی یک دستگاه کوادکوپتر ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه ملکه در شرق غزه شدند.

جزئیات بیشتری از این رخداد از سوی منابع فلسطینی و ماموریت احتمالی این پهپاد صهیونیستی منتشر نشده است.

آزمایش موشکی جدید مقاومت فلسطین در غزه

منابع محلی اعلام کردند که مقاومت فلسطین در نوار غزه صبح امروز دوشنبه موشکی جدید را به سمت آب‌های غزه شلیک و آزمایش کرده است.

مقاومت فلسطین اخیرا نیز در راستای تقویت توان عملیاتی و نظامی خود دور چهارم رزمایش الرکن الشدید (تکیه گاه مستحم) را در نوار غزه برگزار کرد.