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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

با عنوان «بانک ملاک»؛

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) منتقد بنگاه‌داری بانک‌ها شد

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) منتقد بنگاه‌داری بانک‌ها شد

طرح جدید دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با انتقاد از سیستم بانکی کشور و املاک شدن آنها، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) بامداد امروز دوشنبه ۲۷ شهریور با عنوان «بانک ملاک» رونمایی شد.

در توضیح این دیوارنگاره که توسط خانه طراحان انقلاب اسلامی طراحی شده، آمده است: «با توجه به درخواست مردمی برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این مؤسسات به اقتصاد کشور بامداد امروز دوشنبه ۲۷ شهریور از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

همچنین شعار این طرح برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب است که فرموده‌اند: «بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند و بنگاه‌داری کنند.»

طراحی این دیوارنگاره توسط محسن کربلایی‌زاده انجام شده و علی خلج هم طراح نوشتار آن بوده است.

کد مطلب 5888515

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